他サイトでも出品中になりますので、早い者勝ちになります。売切れの際はご了承下さい。

高まる冒険心

ANACAPA LOW GTXは、週末の冒険のためにデザインされたサスティナブルなデイハイカーシューズです。レザーワーキンググループの認定を受けた軽量レザー、リサイクルポリエステルを使用したカラー、メッシュ、靴紐、アキレス腱を包み込むプルタブ、50%大豆オイル由来の原料を使用したソックライナーを搭載したこの防水仕様のシューズは、雨天や濡れた路面でも、足をドライに快適に保つGORE-TEXファブリクスを採用しています。HOKAの特徴であるエクステンデッドホイールジオメトリーを備えた革新的なスタイルのANACAPA LOW GTXは、1,300マイル以上のトレイルテストを経て、オフロードでの優れたグリップ力を発揮するVibramメガグリップアウトソールを採用しています。

※レザーワーキンググループ(LWG)は、レザーに関わるブランド、タンナー、薬剤メーカーの3社で構成される国際団体

●アッパー

・(環境への影響に懸念のある)PFCフリーの撥水加工

・レザーワーキンググループによるGOLD-rated認証済み防水ヌバックレザー

・クイックレースフック

・トレイルで砂利が入るのを軽減するガセット付きタン

・カラー、メッシュ、靴紐にリサイクル・ポリエステルを使用

・足をドライに快適に保つために設計されたGORE-TEXファブリクス

●ミッドソール

・50%大豆オイル由来のモールドポリウレタン素材のソックライナー

・フルコンプレッションのEVAミッドソールにより安定性とクッション性を確保

●アウトソール

・かかとからつま先へのスムーズな足運びを可能にする拡張ヒールジオメトリー

・Vibramメガグリップラバーアウトソールでスムースな着地が可能

■カラー:DBRYL(DuffelBag/RadiantYellow)

■重さ:約397g(27cm片足)

■ドロップ:6mm(前足部24mm/踵部30mm)

■ロッカータイプ:LATE ROCKER

■ワイズ:D相当

Made in Vietnam

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 新品、未使用

