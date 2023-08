モンクレールのロゴパッチキャップになります(^-^)

4ヶ月程前に¥48000程で購入し4日程使用いたしました!

付属品は捨ててしまい御座いませんがBUYMAで安心保証?みたいなのに追加料金で加入し購入していますので間違いなく正規品ですのでご安心下さい。

写真9枚目に頭をぶつけた際に出来た小さなほつれが御座いますがそこまで気にならない程度です。

補足ですが写真よりグリーンが実物は濃く見えると思います(^^)

追加写真などお申し付け下さい。

宜しくお願い致します。

形···ベースボール

キャップ

カラー···グリーン

商品の情報 ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

モンクレールのロゴパッチキャップになります(^-^)4ヶ月程前に¥48000程で購入し4日程使用いたしました!付属品は捨ててしまい御座いませんがBUYMAで安心保証?みたいなのに追加料金で加入し購入していますので間違いなく正規品ですのでご安心下さい。写真9枚目に頭をぶつけた際に出来た小さなほつれが御座いますがそこまで気にならない程度です。補足ですが写真よりグリーンが実物は濃く見えると思います(^^)追加写真などお申し付け下さい。宜しくお願い致します。形···ベースボールキャップカラー···グリーン

