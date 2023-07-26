【国内発送】 L.L.Bean 【古着】90's ノルディック柄　プルオーバー ポルトガル製 ニット/セーター

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1944年、氷を運ぶ為に作られたトートバッグはこのブランドの代名詞ですが、その原点を忘れぬように、ビーン氏に代わって孫のレオン・ゴーマン氏がデザインを手掛けたと思われます。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド エルエルビーン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

デザイナーのビーン氏が亡くなった約3年後に製造された本人の死後まもない貴重なヴィンテージ品ウールとアクリルという珍しいプルオーバーですが、今大流行しているフリース生地が当時はありませんでした。またドローコードやタグ、ジッパーに年季が入っていて歴史を感じます1944年、氷を運ぶ為に作られたトートバッグはこのブランドの代名詞ですが、その原点を忘れぬように、ビーン氏に代わって孫のレオン・ゴーマン氏がデザインを手掛けたと思われます。ノルディック柄で、冬をイメージしたこの季節に最適のデザインとカラーリングヨウジヤマモトナンバーナイン モヘアantiqueマルタンマルジェラ dris van noten DKNY facetasm needles undercover Jean Paul gaultier raf Simons Jil sander ttt msw dairiku little big yuki hashimoto comme des garcon junya watanabe GANRYU soloist magliano kidill jieda helmut lang phingerin toga rice nine ten kolor hysteric glamour midorikawa auralee comoli doublet ader error tender person acne studios Maison margiela dries van noten studious fragstuff sugar hill sunsea kapital fengchenwang c2h4 delada Iroquois sunsea stein uru blackweirdos kudos sullen stussy supreme bape north face 在原みゆ紀 常田大希 小松菜奈 菅田将暉Nirvana カートコバーン oasis リアムギャラガー Levi’s 684 646 517 リーバイス 赤耳 ベルボトム フレア ブーツカット 66前期 大戦モデル ヴィンテージ ユーロ古着 ヒッピー ビッグベル グランジ パンク UK ダメージデニム ボロ テック60s 70s 80s 90s

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エルエルビーン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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