サンドウォッシュクロスカーゴパンツ

カラー カーキ

サイズ 38(詳細は写真10枚目)

販売価格 ¥14,300

※一度自宅で試着しました

気にされる方はご遠慮ください

以下、販売サイトより

【2023S/S】

Spick & Span

ますます人気のジョガーパンツの新作が登場!

カジュアルなカーゴデザインながら女性らしく着こなせるパンツです。

上品な微光沢とドレープ性が特徴の薄手素材に、特殊な加工を施しきれいめながら味もある表情が魅力。

シルエットは太すぎず着こなしやすいバランスで、リラックス感を程よく引き締める裾リブ仕様で、程よいニュアンス感が生まれます。

バックウエスト部分はゴム入りで、ストレスフリーに。シーズンレスで着用可能で、ご自宅で手洗い可能なのもポイント。

しなやかな落ち感があり、大人のカジュアルな着こなしを楽しんで頂けます。

****************

透け感:なし

裏地:なし

伸縮性:なし

光沢感:ややあり

生地の厚さ:普通

****************

※生地の厚さは普通とありますが、薄手に思えます。

※新品未使用ではありますが、一度人の手に渡り、自宅保管した中古品であることをご理解ください。

見落としの可能性もあります。

※小さくたたんで発送します。

梱包時にたたみジワがつく可能性がありますが、ご容赦ください。

※梱包資材はリサイクル品を使用します。

※メルカリのルールに則り、コメント中や価格交渉中であっても、先に購入された方を優先とさせていただきます。

※専用や取置き、他商品との同梱配送の対応はいたしかねます。

※ 返品・キャンセル・クレームはご遠慮下さい。

※プロフィールのご確認をお願いします。

カラー···グリーン

丈···クロップド

柄・デザイン···無地

★値下げ不可★【新品未使用タグ付】Spick &Span サンドウォッシュクロスカーゴパンツ カラー カーキサイズ 38(詳細は写真10枚目)販売価格 ¥14,300※一度自宅で試着しました気にされる方はご遠慮ください以下、販売サイトより【2023S/S】Spick & Spanますます人気のジョガーパンツの新作が登場!カジュアルなカーゴデザインながら女性らしく着こなせるパンツです。上品な微光沢とドレープ性が特徴の薄手素材に、特殊な加工を施しきれいめながら味もある表情が魅力。シルエットは太すぎず着こなしやすいバランスで、リラックス感を程よく引き締める裾リブ仕様で、程よいニュアンス感が生まれます。バックウエスト部分はゴム入りで、ストレスフリーに。シーズンレスで着用可能で、ご自宅で手洗い可能なのもポイント。しなやかな落ち感があり、大人のカジュアルな着こなしを楽しんで頂けます。****************透け感:なし裏地:なし伸縮性:なし光沢感:ややあり生地の厚さ:普通****************※生地の厚さは普通とありますが、薄手に思えます。※新品未使用ではありますが、一度人の手に渡り、自宅保管した中古品であることをご理解ください。見落としの可能性もあります。※小さくたたんで発送します。梱包時にたたみジワがつく可能性がありますが、ご容赦ください。※梱包資材はリサイクル品を使用します。※メルカリのルールに則り、コメント中や価格交渉中であっても、先に購入された方を優先とさせていただきます。※専用や取置き、他商品との同梱配送の対応はいたしかねます。※ 返品・キャンセル・クレームはご遠慮下さい。※プロフィールのご確認をお願いします。カラー···グリーン丈···クロップド柄・デザイン···無地

