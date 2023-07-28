【大放出セール】 [値下げ！送料込み！初代セサミ] スマートフォンで ドアを施錠解錠+オートロック その他

[初代セサミ]

BOSCH コンパクトキッチンマシン

スマートロック + WiFiモジュール

aarke CARBONATOR3 炭酸水メーカー

(製品のみで、箱は付属していません)

✳️JUKIミシン オリジナル模様データ作成機 ピクトールEC-1✳️美品✳️電池付



Panasonic 電話機

公式サイト：

【未使用品】ジューキ JUKIロックミシンFM40-JL（TOKAIオリジナル）

☀ https://jp.candyhouse.co/products/sesame (税込¥16,280)

再出品しました! コロナ 石油給湯器 UIB-SA381(M) 給湯専用

☀ https://jp.candyhouse.co/products/new-wifi (税込¥3,278)

Varia VS3 電動コーヒーグラインダー 電動コーヒーミル



エナジックインターナショナル 浄水器

● 対応サムターン回転角度:360°未満

hoosan様用 switchbot セット

● 対応鍵ガイドライン： https://jp.candyhouse.co/pages/sesame-features

ノーリツ屋外式 お風呂釜 GSY-132D-E LPガス用

● 解錠施錠:スマホ本体ノック解錠(iOSのみ対応)、距離察知オート解錠施錠、従来の鍵も使用可能

2セット。パナソニック、NNL4600ANT、明るさセンサー付

● 権限シェア:アプリでゲストに鍵をシェア、期間や時間を設定可能、民泊での使用に有効

昭和レトロポップ 電話機 パルジュ 田村電機 アンティーク スペースエイジ

● 通知:誰かがドアを開閉した際はスマホに通知、家族の帰宅状況を把握

ルーブルドー 復元ドライヤーpro真白

● リモート操作:別売りのWi-Fiアクセスポイント利用で遠く離れた場所からも管理可能

【美品】日立 HIKOKI(ハイコーキ) UM22V かくはん機



パナソニック おたっくす 親機コードレス



BROTHER ブラザー ミシン 作業台付き 本体

#スマートフォン #施錠解錠 #ドア #スマートロック

テレビドアホン・電話・ファクス子機 KX-FKN531 ③ 液晶交換済み2022

#ハンズフリー解錠 #オートロック

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

[初代セサミ] スマートロック + WiFiモジュール(製品のみで、箱は付属していません) 公式サイト：☀ https://jp.candyhouse.co/products/sesame (税込¥16,280)☀ https://jp.candyhouse.co/products/new-wifi (税込¥3,278) ● 対応サムターン回転角度:360°未満 ● 対応鍵ガイドライン： https://jp.candyhouse.co/pages/sesame-features● 解錠施錠:スマホ本体ノック解錠(iOSのみ対応)、距離察知オート解錠施錠、従来の鍵も使用可能● 権限シェア:アプリでゲストに鍵をシェア、期間や時間を設定可能、民泊での使用に有効● 通知:誰かがドアを開閉した際はスマホに通知、家族の帰宅状況を把握● リモート操作:別売りのWi-Fiアクセスポイント利用で遠く離れた場所からも管理可能#スマートフォン #施錠解錠 #ドア #スマートロック#ハンズフリー解錠 #オートロック

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

チェア ファミリーイナダジャノメ 5本糸ロックミシンプロフェッショナル1200Dデジタルコードレスファクス(子機1台) KX-PD715DL-W ／パナソニック新品未開封 Qrio Lock Q-SL2 キュリオロックbrother CPS72シリーズSALE!! ember マグ2 10oz 新品