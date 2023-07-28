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【大放出セール】 [値下げ！送料込み！初代セサミ] スマートフォンで ドアを施錠解錠+オートロック その他

商品の説明

[初代セサミ]
BOSCH コンパクトキッチンマシン
スマートロック + WiFiモジュール
aarke CARBONATOR3　炭酸水メーカー
(製品のみで、箱は付属していません)
✳️JUKIミシン　オリジナル模様データ作成機　ピクトールEC-1✳️美品✳️電池付

Panasonic 電話機
公式サイト：
【未使用品】ジューキ　JUKIロックミシンFM40-JL（TOKAIオリジナル）
☀ https://jp.candyhouse.co/products/sesame (税込¥16,280)
再出品しました! コロナ 石油給湯器 UIB-SA381(M) 給湯専用
☀ https://jp.candyhouse.co/products/new-wifi (税込¥3,278)
Varia VS3 電動コーヒーグラインダー　電動コーヒーミル

エナジックインターナショナル　浄水器
● 対応サムターン回転角度:360°未満　　　　　　　　　　　　　　　　
hoosan様用　switchbot セット
● 対応鍵ガイドライン： https://jp.candyhouse.co/pages/sesame-features
ノーリツ屋外式　お風呂釜　GSY-132D-E LPガス用
● 解錠施錠:スマホ本体ノック解錠(iOSのみ対応)、距離察知オート解錠施錠、従来の鍵も使用可能
2セット。パナソニック、NNL4600ANT、明るさセンサー付
● 権限シェア:アプリでゲストに鍵をシェア、期間や時間を設定可能、民泊での使用に有効
昭和レトロポップ　電話機　パルジュ　田村電機　アンティーク　スペースエイジ
● 通知:誰かがドアを開閉した際はスマホに通知、家族の帰宅状況を把握
ルーブルドー　復元ドライヤーpro真白
● リモート操作:別売りのWi-Fiアクセスポイント利用で遠く離れた場所からも管理可能
【美品】日立 HIKOKI(ハイコーキ) UM22V かくはん機

パナソニック おたっくす 親機コードレス

BROTHER ブラザー ミシン 作業台付き 本体
#スマートフォン #施錠解錠 #ドア #スマートロック
テレビドアホン・電話・ファクス子機　KX-FKN531 ③ 液晶交換済み2022
#ハンズフリー解錠 #オートロック

チェア　ファミリーイナダ

商品の情報

商品の状態未使用に近い

ジャノメ　5本糸ロックミシンプロフェッショナル1200D

デジタルコードレスファクス(子機1台) KX-PD715DL-W ／パナソニック

新品未開封　Qrio Lock Q-SL2 キュリオロック

brother CPS72シリーズ

SALE!!　ember マグ2 10oz　新品
[初代セサミ] スマートロック + WiFiモジュール(製品のみで、箱は付属していません) 公式サイト：☀ https://jp.candyhouse.co/products/sesame (税込¥16,280)☀ https://jp.candyhouse.co/products/new-wifi (税込¥3,278) ● 対応サムターン回転角度:360°未満　　　　　　　　　　　　　　　　● 対応鍵ガイドライン： https://jp.candyhouse.co/pages/sesame-features● 解錠施錠:スマホ本体ノック解錠(iOSのみ対応)、距離察知オート解錠施錠、従来の鍵も使用可能● 権限シェア:アプリでゲストに鍵をシェア、期間や時間を設定可能、民泊での使用に有効● 通知:誰かがドアを開閉した際はスマホに通知、家族の帰宅状況を把握● リモート操作:別売りのWi-Fiアクセスポイント利用で遠く離れた場所からも管理可能#スマートフォン #施錠解錠 #ドア #スマートロック#ハンズフリー解錠 #オートロック

商品の情報

商品の状態未使用に近い

【大放出セール】 [値下げ！送料込み！初代セサミ] スマートフォンで ドアを施錠解錠+オートロック その他

36分钟前

【大放出セール】 [値下げ！送料込み！初代セサミ] スマートフォンで ドアを施錠解錠+オートロック その他

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