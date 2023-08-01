想像を超えての Y11 BMAX 11.6inc 元箱入り 対応 Windows11 ノートPC

www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
ノートパソコンとタブレットにもなる極薄の 11.6inc パソコンです。
✨美品【初心者向け】✨カメラ付きノートパソコン✨設定済すぐ使える✨人気のホワイト
新品購入したものでワンオーナーです。
超美品！高年式2020！Win11&SSD/メモリ8G/DVD/無線/カメラ
携帯にはとても便利です。
【Word Excel】LIFEBOOK A576/RX CN:JP21
また、USB-C で充電ですのでお手持ちのＰＤでの充電も可能です。
T451/46ER_windows11_ノートパソコン_リモート_テレワーク
ほとんど使用しないので出品します。
DELL Inspiron 14 5405 Ryzen5
ドン・タニシ様専用 G-tune ゲーミングノートPC GT750M 8GB ス
購入時すぐに下記の処理を行いました。
爆速ノートパソコン⭐️大画面⭐️SSD⭐️第五世代⭐️カメラ有⭐️設定済み⭐️初心者
・液晶保護フイルム添付
★訳あり ASUS Chromebook Detachable CM3000DV
・筐体に保護シート添付
美品 ThinkPad X230 8GB ダブルストレージ
AYANEO 2021 ダークスター - Ryzen5
元箱も含めて付属品はすべてあると思います。
DELL Inspiron 5570
写真に写っているものがすべてです。
新品 未使用ONEXPLAYER mini 5800U/16GB/2TB セット
DELL Vostro ノートパソコン Windows11 （J44）
直近では、Windows11 を入れていましたが、Windows10 に戻しています。
【Office付】TOSHIBA dynabook T552/36HR ピンク
Windows11 サポートされていますので簡単に導入できます。
カメラ付PC✨ノートパソコン core i7✨SSD快速✨人気のdynabook
バッテリーは、省電力ですのでとても長持ちします。
ThinkPad X1 Carbon Gen 10 32GB OLED
A13 美品SONY VJPGi5第7世代 SSD256/8GB office付
※値下げ交渉は致しません。
【MSI】ノートパソコン／【RASER™︎】マウス セット
★最終値下 MacBook Pro 13-inch Early 2015
NEC ノートパソコン 高性能Corei5搭載/爆速SSD/ Office付き
【 仕様 】
Surface Pro4 4GB 128GB Pro 4 Office2021
BMAX ノートパソコン
♥︎美品♥︎Win11ノートパソコン★Toshiba dynabook T55/76
MaxBook Y11 11.6インチ
早い者勝ち!! MacBook Air m1 13.3 キレイ品 おまけ付き
タッチスクリーン
東芝 高性能Core i3モデル Office Wi-Fi搭載 ノートパソコン
OS : Windows10 pro (Windows11 アップデートできます）
【付属品新品】MacBook Pro 16インチ
CPU : N4120 2.6GHz 4コア(Windows11 対応）
568☆Win11☆Core i5☆すぐに使えるSSDノートパソコン☆
メモリ8GB DDR
最終値下‼️ LENOVO PC 15.6 i7 Officeキー
SSD 256GB (ネジ１本で脱着可能)
GPD WIN MAX2020
2in1ノートパソコン タブレットとノートパソコン デュアル モード
特価品✨人気の薄型PC✨大容量ノートパソコン✨dynabook✨届いてすぐ使える
IPS液晶 1920*1080
希少Let's note CF-AX2 タッチパネル i7 256GB 8GB
充電は、USB-C
DELL Inspiron core i5 第8世代 1TB ノートパソコン
Wi-Fi : 2.4GHz/5GHz
Win11 CF-SZ5/Ci5/4GB+SSD256GB/マルチ(28)
キーボードカバー付属
Panasonic CF-SZ6YFLVS 12.1型 i5 8GB 日本製
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
DAIV 6N SSD 1TB メモリ32GB OFFICE無し 美品
美品Win11 T45BW/3855U/8G/SSD256G/DVD/WLAN
✨美品！✨たっぷり大容量750GB✨初心者向け✨カメラ付ノートパソコン✨ホワイト
MSI GP75 Leopard 10SEK
【超希少】2017年製レノボ プラムパープル☘新品SSD512GB/8GB☘️
DELL Inspiron 14 3467 2018年6月購入
Dell Inspiron 7386 2-in-1 ֎ i7-8565U ֎
美品✨Blu-ray✨カメラ付！ノートパソコン✨windows10❣️Corei5
DELLノートパソコン Core i5 SSD新品 Windows11 オフィス
ノートパソコンとタブレットにもなる極薄の 11.6inc パソコンです。新品購入したものでワンオーナーです。携帯にはとても便利です。また、USB-C で充電ですのでお手持ちのＰＤでの充電も可能です。ほとんど使用しないので出品します。購入時すぐに下記の処理を行いました。・液晶保護フイルム添付・筐体に保護シート添付元箱も含めて付属品はすべてあると思います。写真に写っているものがすべてです。直近では、Windows11 を入れていましたが、Windows10 に戻しています。Windows11 サポートされていますので簡単に導入できます。バッテリーは、省電力ですのでとても長持ちします。※値下げ交渉は致しません。【 仕様 】BMAX ノートパソコン MaxBook Y11 11.6インチタッチスクリーンOS : Windows10 pro (Windows11 アップデートできます）CPU : N4120 2.6GHz 4コア(Windows11 対応）メモリ8GB DDRSSD 256GB (ネジ１本で脱着可能)2in1ノートパソコン タブレットとノートパソコン デュアル モードIPS液晶 1920*1080充電は、USB-CWi-Fi : 2.4GHz/5GHzキーボードカバー付属
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
想像を超えての Y11 BMAX 11.6inc 元箱入り 対応 Windows11 ノートPC
375
14分钟前
想像を超えての Y11 BMAX 11.6inc 元箱入り 対応 Windows11 ノートPC
¥
16,800
¥
12,600
(税込) 送料込み
7
17
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
PC/タブレット
ノートPC
Y11 BMAX 11.6inc 元箱入り 対応 Windows11
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
8936f76381b
1202
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (17)
想像を超えての Y11 BMAX 11.6inc 元箱入り 対応 Windows11 ノートPC
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥22,000
¥12,320
MacBook Air 2015 core i5 13.3インチ
¥51,000
¥27,540
MacBook Pro 2015 13" 2.9GHz 1TB 16GB
¥31,000
¥17,670
APPLE MacBook Pro 13Inc 2012 8GB
¥18,400
¥13,800
SONYノートパソコン SSD256GB Windows11 オフィス付き
¥103,000
¥47,380
【美品】Mouse B5-i7 16GB/SSD1TB/11th Corei7
¥29,250
¥16,380
美品！東芝！8世代後期 i3 カメラ B65ER SSD 8GB Office
¥12,800
¥10,880
最新Windows11 ノートパソコン DELL 初期化済み! すぐに使えます!
¥12,900
¥10,965
Dell INSPIRON 17-5767
¥13,900
¥11,815
美品ノートパソコン✨すぐ使える設定済⭕️カメラ/Bluetooth/大容量⭕️
¥17,400
¥13,050
アップルiPad (6) 【キーボードも付けます】
¥11,000
¥9,350
【中古・送料無料】NEC ノートパソコン LAVIE NS100/K
¥66,666
¥36,000
DELL(デル) ノートパソコン 2021年 美品
¥26,000
¥14,560
F88DELL Latitude 7270 i7◆8◆SSD256GB◆12.5
¥16,000
¥12,000
CHUWI Hi10 Go N4500モデル
¥32,700
¥18,639
早い者勝ち✨2019年製/爆速SSD‼Webカメラ/すぐ使える薄型ノートパソコン
¥19,000
¥14,250
【第8世代】HP EliteBook 830 G5
¥18,800
¥14,100
NEC PC-VKT16XZG3 中古 ノートPC SSD Windows11
¥82,000
¥43,460
新品 corei7−12世代 HP Office付 ノートパソコン
¥10,000
¥8,500
DoctorPole ドクターポール アサヒ軽金属
¥17,000
¥12,750
SEVENTEEN トレカ 特典 ユニバ wevers FML
¥40,800
¥22,440
ティファニー オープン ハート イエロー ゴールド ピアス K18 RK16
¥45,000
¥24,750
nikkor 1.2 50mm
¥70,000
¥37,100
GUCCI 20SS CHECK COTTON OVER SHIRT。
ホーム
想像を超えての Y11 BMAX 11.6inc 元箱入り 対応 Windows11 ノートPC
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.