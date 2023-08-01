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想像を超えての Y11 BMAX 11.6inc 元箱入り 対応 Windows11 ノートPC

商品の説明

ノートパソコンとタブレットにもなる極薄の 11.6inc パソコンです。
✨美品【初心者向け】✨カメラ付きノートパソコン✨設定済すぐ使える✨人気のホワイト
新品購入したものでワンオーナーです。
超美品！高年式2020！Win11&SSD/メモリ8G/DVD/無線/カメラ
携帯にはとても便利です。
【Word Excel】LIFEBOOK A576/RX CN:JP21
また、USB-C で充電ですのでお手持ちのＰＤでの充電も可能です。
T451/46ER_windows11_ノートパソコン_リモート_テレワーク
ほとんど使用しないので出品します。
DELL Inspiron 14 5405 Ryzen5

ドン・タニシ様専用 G-tune ゲーミングノートPC GT750M 8GB ス
購入時すぐに下記の処理を行いました。
爆速ノートパソコン⭐️大画面⭐️SSD⭐️第五世代⭐️カメラ有⭐️設定済み⭐️初心者
・液晶保護フイルム添付
★訳あり　ASUS　Chromebook　Detachable CM3000DV
・筐体に保護シート添付
美品 ThinkPad X230 8GB ダブルストレージ

AYANEO 2021 ダークスター - Ryzen5
元箱も含めて付属品はすべてあると思います。
DELL Inspiron 5570
写真に写っているものがすべてです。
新品 未使用ONEXPLAYER mini 5800U/16GB/2TB セット

DELL Vostro ノートパソコン Windows11 （J44）
直近では、Windows11 を入れていましたが、Windows10 に戻しています。
【Office付】TOSHIBA dynabook T552/36HR ピンク
Windows11 サポートされていますので簡単に導入できます。
カメラ付PC✨ノートパソコン　core i7✨SSD快速✨人気のdynabook
バッテリーは、省電力ですのでとても長持ちします。
ThinkPad X1 Carbon Gen 10 32GB OLED

A13 美品SONY　VJPGi5第7世代 SSD256/8GB office付
※値下げ交渉は致しません。
【MSI】ノートパソコン／【RASER™︎】マウス　セット

★最終値下　MacBook Pro 13-inch Early 2015

NEC ノートパソコン　高性能Corei5搭載/爆速SSD/ Office付き
【 仕様 】
Surface Pro4　4GB 128GB Pro 4 Office2021
BMAX ノートパソコン
♥︎美品♥︎Win11ノートパソコン★Toshiba dynabook T55/76
MaxBook Y11 11.6インチ
早い者勝ち!! MacBook Air m1 13.3 キレイ品 おまけ付き
タッチスクリーン
東芝 高性能Core i3モデル Office Wi-Fi搭載 ノートパソコン
OS : Windows10 pro (Windows11 アップデートできます）
【付属品新品】MacBook Pro 16インチ
CPU : N4120 2.6GHz 4コア(Windows11 対応）
568☆Win11☆Core i5☆すぐに使えるSSDノートパソコン☆
メモリ8GB DDR
最終値下‼️ LENOVO PC 15.6 i7 Officeキー
SSD 256GB (ネジ１本で脱着可能)
GPD WIN MAX2020
2in1ノートパソコン タブレットとノートパソコン デュアル モード
特価品✨人気の薄型PC✨大容量ノートパソコン✨dynabook✨届いてすぐ使える
IPS液晶 1920*1080
希少Let's note CF-AX2 タッチパネル i7 256GB 8GB
充電は、USB-C
DELL Inspiron core i5 第8世代 1TB ノートパソコン
Wi-Fi : 2.4GHz/5GHz
Win11 CF-SZ5/Ci5/4GB+SSD256GB/マルチ(28)
キーボードカバー付属

Panasonic CF-SZ6YFLVS 12.1型 i5 8GB 日本製

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

DAIV 6N SSD 1TB メモリ32GB OFFICE無し　美品

美品Win11 T45BW/3855U/8G/SSD256G/DVD/WLAN

✨美品！✨たっぷり大容量750GB✨初心者向け✨カメラ付ノートパソコン✨ホワイト

MSI GP75 Leopard 10SEK

【超希少】2017年製レノボ プラムパープル☘新品SSD512GB/8GB☘️

DELL Inspiron 14 3467 2018年6月購入

Dell Inspiron 7386 2-in-1 ֎ i7-8565U ֎

美品✨Blu-ray✨カメラ付！ノートパソコン✨windows10❣️Corei5

DELLノートパソコン　Core i5 SSD新品　Windows11 オフィス
ノートパソコンとタブレットにもなる極薄の 11.6inc パソコンです。新品購入したものでワンオーナーです。携帯にはとても便利です。また、USB-C で充電ですのでお手持ちのＰＤでの充電も可能です。ほとんど使用しないので出品します。購入時すぐに下記の処理を行いました。・液晶保護フイルム添付・筐体に保護シート添付元箱も含めて付属品はすべてあると思います。写真に写っているものがすべてです。直近では、Windows11 を入れていましたが、Windows10 に戻しています。Windows11 サポートされていますので簡単に導入できます。バッテリーは、省電力ですのでとても長持ちします。※値下げ交渉は致しません。【 仕様 】BMAX ノートパソコン MaxBook Y11 11.6インチタッチスクリーンOS : Windows10 pro (Windows11 アップデートできます）CPU : N4120 2.6GHz 4コア(Windows11 対応）メモリ8GB DDRSSD 256GB (ネジ１本で脱着可能)2in1ノートパソコン タブレットとノートパソコン デュアル モードIPS液晶 1920*1080充電は、USB-CWi-Fi : 2.4GHz/5GHzキーボードカバー付属

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商品の状態目立った傷や汚れなし

想像を超えての Y11 BMAX 11.6inc 元箱入り 対応 Windows11 ノートPC

14分钟前

想像を超えての Y11 BMAX 11.6inc 元箱入り 対応 Windows11 ノートPC

¥16,800 ¥12,600

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