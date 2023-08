【国内即発送】 新品 未着用 Tシャツ モンクレール ジーニアス フラグメント Mサイズ 白T Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

こちらはイタリアのモンクレール直営店にて購入したたお品ですので100%本物です。

購入時から使用せず保管しておりますので新品・未使用品です。

新品・未使用品ですが一度撮影のため開封しておりますので神経質な方はご遠慮願います。

状態などご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

MONCLER(モンクレール)と藤原ヒロシ氏が主宰するデザインプロジェクト"FRAGMENT"とのコラボアイテムです。

8つの異なるコンセプトにそれぞれデザイナーを起用。大いなる実験を試みつつ、モンクレールブランドの再解釈と再構築を探究していく話題の「ジーニアス プロジェクト」。

「FRAGMENT HIROSHI FUJIWARA」はいわずもがな、日本を代表する世界のトップクリエイターのひとり藤原ヒロシの名を冠したジーニアス コンセプトの「7」にあたるラインアップ。

男性(メンズ)サイズとなっておりますが、オーバーサイズで着こなして頂ければ女性(レディース)でも着用頂けます。

是非ペアで着て頂いたり、男女共用(ユニセックス)で着こなして頂ければと思います。

ギフトやプレゼントにも最適です。

モンクレールはダウンジャケットやダウンコートで有名ですが、ポロシャツやTシャツ、デニムパンツ、バッグやリュックなど様々なアパレルアイテムを展開しています。

それらのアイテムと合わせてコーディネートすると更にオシャレに着こなして頂けるかと思います。

【商品番号】 80020 50 8391Q 001 #M

【サイズ】 Mサイズ 身幅約54cm 前着丈約64.5cm 後ろ着丈約71.5cm 袖丈約22cm、肩幅約47cm

【カラー】 ホワイト 白

【仕様】Tシャツ クルーネック

【素材】コットン 100%

【付属品】ホログラムシールQRロゴ付タグ ブランドタグ一式

【原産国】イタリア

【国内定価】38,500円

#モンクレール #MONCLER #フラグメント #FRAGMENT #フラグメントデザイン #fragmentdesign #プルオーバー #パーカー #スウエット #トレーナー #jackpod 320

商品の情報 商品のサイズ M ブランド モンクレール 商品の状態 新品、未使用

