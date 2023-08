極美品です

Supreme Honda Fox Racing Crewneck

Supreme x Honda x Fox Racing

2019 Fall Winter 2019AW 19AW 19FW

サイズ S

S = 67/56/63

着丈/身幅/袖丈 (cm)

日本を代表する世界的バイクメーカー”ホンダ”、アメリカの"Fox Racing"とのトリプルコラボコレクションです。

両袖とバックにボックスロゴが入るクルーネック

バックのボックスロゴは袖のものよりもひと回り大きくなります。

また各所にデザインされるHRCのロゴやFoxのロゴ、ホンダのウイングマークがスポンサー感を引き立てます。

100% Cotton

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

