■商品説明

⚪︎ステューシーのTシャツになります。

⚪︎10年前ぐらい前に金沢チャプトで購入したものになります。

⚪︎今では出回ることが無い希少な商品だと思います。

■サイズ

⚪︎表記はM 着丈:約67㎝ 身幅:約50㎝ 肩幅:約49㎝

⚪︎当方、172㎝、体重64㌔で程良いサイズ感でした。

■状態

⚪︎状態は7/10ぐらいです。

⚪︎目立つ傷・汚れは無いですが、首周りに白Tシャツ固有の目立たない汚れがあります。10年前のものにしては良い状態だと思います。まだまだ着用できます。

■値下げ交渉は致しませんので、提示金額でご検討お願いします。

■ある程度の期間経過しても売れなければ、出品を取り下げ自分で使用する可能性があるので御了承お願いします。

■神経質な方はご遠慮下さい。

■以上のことをご理解の上、よろしくお願いします。

#ステューシー

#stussy

#ソフ

#ワールドツアー

#エイプ

#ブリストル

#ストリート

#メンズ

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

