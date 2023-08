【希少品、美品】海外限定モデル

#amotyshop ←セット割します!他レアキャップ出品中!!

◯商品名

30th ANNIVERSARY SEATTLE MARINERS

ニューエラ リミテッド 59FIFTY

30周年記念 シアトル マリナーズ

◯カラー

ストーングレー

※ピンズは別売りで出品しております。

◯サイズ

7 1/2 (59.6cm)

他のサイズご希望であればコメントください!

◯状態

新品未使用

〇発送方法

匿名発送!ポスト投函になります^ ^

#即購入OK #MLB #マリナーズ #Marines

#NEW ERA #ニューエラ #59FIFTY

#レアキャップ #グレー #amotyshop

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

