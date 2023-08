ご覧頂きありがとうございます!

フォーラムロー 27.5cm アディダス スニーカー 新品未使用



● 製品名 ●

品番:BQ5422-101

● 管理品番 ●

【K-23-5-21】

● 保管番号 ●

【K-7】

● ブランド ●

NIKE

ナイキ

● 表記サイズ ●

27cm

●状態●

踵部に若干の汚れがございますが特にそれ以外目立つ汚れなどございまさん。

ご覧頂きありがとうございます!フォロー割引、リピート割引実施しています!詳細はプロフィールをご確認ください!● 製品名 ● NIKE ZOOM FREAK 1ナイキズームフリークワン品番:BQ5422-101● 管理品番 ●【K-23-5-21】● 保管番号 ●【K-7】● ブランド ●NIKEナイキ● 表記サイズ ●27cm●状態● 踵部に若干の汚れがございますが特にそれ以外目立つ汚れなどございまさん。● 購入後、2日以内に発送させて頂きます。● プロフをお読みいただいたうえででご購入をお願いします。

