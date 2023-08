【オープニングセール】 ジャングルファティーグパンツ バズリクソン　新品 M カーゴパンツ 今期 ワークパンツ/カーゴパンツ

バズリクソンのジャングルファティーグパンツ、別名トロピカルコンバットパンツです。

新品未使用で2023春夏のアイテムです。

アメリカ軍がベトナム戦争時に着用していたアイテムのレプリカです。

記事はコットン100%ですが、薄手なので春夏向きです。

ブランド BUZZ RICKSON'S (バズリクソン)

品番 BR40927

商品名 トロピカルコンバット カーゴパンツ

TROUSERS, MEN'S, COTTON WIND RESISTANT POPLIN, OLIVE GREEN ARMY SHADE 107

カラー 149 オリーブ

SIZE : M

丈直し 裾がドローコード仕様のため対応いたしておりません。

ポイント 日本製 東洋エンタープライズ ジャングルファティーグ トロピカルコンバットユニフォーム トラウザーズ コットンポプリン 大きなカーゴポケット

■サイズ(cm)

ウエスト ワタリ 股上 股下 裾幅

[M] 78~82 32 31 83 23

■素材

綿 100%

カラー···グリーン

パンツ丈···フルレングス

素材···コットン

シルエット···ワイド

股上···レギュラー

季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バズリクソン 商品の状態 新品、未使用

