ご覧頂きありがとうございます。

5年程前に妻用に購入しましたが、約5.6回の着用以降使用せずのままの為出品させて頂きます。

状態として3枚目の手首部だけ汚れがありますが、それ以外の部分は汚れは無く綺麗な状態です。

ご検討のほどよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

