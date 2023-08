カラー···グレー

ワイドシルエットに緩やかなフレアラインを加えたトラックパンツ。両サイドにはドイツ発祥の技法であるバテンレースをあしらい、配色とレースの持つ立体感がアクセントに。

触れると少し指に凹凸感を感じさせるドライな生地感は、肌との設置面を少なくすることで速乾性を確保し、抜群のストレッチ性と快適な履き心地も相まって夏にもヘビーな使い回しが期待されます。

やや青みがかったグレーカラーも春の装いに新鮮な空気感を演出してくれそう。モードにブラックと合わせても、春らしく爽やかなホワイトと合わせても良さそう。もちろんブルー系統は外さないし、ブラウンやレッド系と色差を楽しんでもセンスある着こなしとなりそうです。

レザーシューズでスラックス感を出して、スニーカーでトラックパンツ感を出して、サンダルで夏感を出して遊び倒したい一本です。

気に入って着用しておりましたので、裾部分に若干の汚れ、使用感あります。完璧を求める方はご遠慮ください。

22ss

トラックパンツ

kota gushiken

YOKE

YANTOR

YAECA

AURALEE

URU

unfil

NOCONTROLAIR

Sasquatchfabrix

lownn

DIGAWEL

ドゥルカマラ

マイビューティフルランドレット

ネオンサイン

シンヤコヅカ

shinya kozoka

unused

サスクワァッチファブリックス

bishool

ヤントル

エドウィナホール

ニードルス

シュタイン

オーラリー

voaaov

クレプスキュール

エヌハリウッド

メゾンマルジェラ

ヨウジヤマモト

ソウシオオツキ

シンヤコズカ

kudos

マーカ

マーカウェア

レインメーカー

ドレスドアンドレスド

クジャク

エヌハリウッド

ディスカバード

soe

ジルサンダー

ジエダ

ネーム

ノート

taakk

フミトガンリュウ

スタジオニコルソン

商品の情報 商品のサイズ S ブランド サスクワァッチファブリックス 商品の状態 やや傷や汚れあり

カラー···グレーパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···無地素材···ジャージシルエット···ストレート季節感···春、夏、秋、冬ワイドシルエットに緩やかなフレアラインを加えたトラックパンツ。両サイドにはドイツ発祥の技法であるバテンレースをあしらい、配色とレースの持つ立体感がアクセントに。触れると少し指に凹凸感を感じさせるドライな生地感は、肌との設置面を少なくすることで速乾性を確保し、抜群のストレッチ性と快適な履き心地も相まって夏にもヘビーな使い回しが期待されます。やや青みがかったグレーカラーも春の装いに新鮮な空気感を演出してくれそう。モードにブラックと合わせても、春らしく爽やかなホワイトと合わせても良さそう。もちろんブルー系統は外さないし、ブラウンやレッド系と色差を楽しんでもセンスある着こなしとなりそうです。レザーシューズでスラックス感を出して、スニーカーでトラックパンツ感を出して、サンダルで夏感を出して遊び倒したい一本です。気に入って着用しておりましたので、裾部分に若干の汚れ、使用感あります。完璧を求める方はご遠慮ください。22ss

