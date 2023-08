本気で売り切りたいので特別にお値下げ延長中!

いつお値段を戻すかは気分次第ですのでご検討中の方はこの機会にぜひ(^^)

¥47900→¥35900

今後ここまでお値下げするかわかりませんしKAPITALのBOROパンツは製造が減っているとの事でここまで見事な襤褸加工の逸品がこのお値段なのはかなりお安く、ご検討中の方は本当に今がチャンスです!

しばらく売れなければ削除し別サイトに出すつもりです。

サイズ 29 ウエスト76㎝

コンチョボタン付き

細身ですのでユニセックスでご着用いただけます。

履きつぶされたインディゴデニムに表れたダメージ。

シャツの袖を切った残り、Tシャツ、パンツの裾端、ガーゼの端切れなど生活でこまめに生まれる小さな端切れ。

大切にとってあった小さな小さなハギレを使って部分的に手まつりをしたり、重ねの美しさを楽しみながらの当て布を施した。

こんなストーリーが感じられるハーフ丈のデニムは日本の伝統や知恵、手法を用い、それをデザインとして現代的に甦らせています。

KAPITALデニムで最も細身のストレートスリムパンツであるSTONEをハーフカットし、よりミニマムでありながらKOUNTRYのハンドメイドの温もりと力強さを感じるパンツ。

前オーナー様も当方も試着のみとなります。

未使用ですが素人の自宅保管品という事をご理解いただけない方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。

お客様都合でのご返品はご遠慮ください。

プロフィール必読でお願いいたします。

以上の点をご理解いただける方のご購入よろしくお願いいたします!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド キャピタル 商品の状態 新品、未使用

