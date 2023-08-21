優先配送 Canon EOS 80D(W) ボディ　バッテリー付き デジタルカメラ

Canon EOS 80D(W) ボディ

Nikon クールピクス W100☆水中撮影OK♪WiFi搭載☆3855



LUMIX S5 美品 本体+キットレンズ+バッテリー3つ

CAMERA TECHNOLOGY: SLR

DJI Pocket 2(サンセット ホワイト)

HDMI端子数(新): 1

ニコン COOLPIX S33 防水防じん 耐衝撃 コンパクトデジタルカメラ

OUTDOOR FUNCTION: 防滴対応

Nikon D5300 ニコン 一眼レフ カメラ 高性能レンズ！スマホ転送

SDカード対応種類: SDXC

富士フイルム FinePix S9200

WiFi: WiFi内蔵

Canon Power Shot ZOOM キャノン パワーショットズーム

color: BLACK

SONY Vlogcam ZV-1

センサーサイズ: 22.3 X 14.9 mm

【み様専用】レンズキット＆単焦点レンズ

センサーサイズ(新): APS−C

Nikon NIKONOS Ⅴ レンズ1個おまけ

タッチパネル有

Canon EOS Kiss x7 一眼レフカメラ

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

トコペデイア様専用SONY ILCE−6000 ILCE-6000L(B)

ファインダ種類: プリズム・ミラータイプ

《ショット数 5026回》 ■美品■ ニコン Nikon D300 ボディ

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

【ジャンク】Canon EOS KISS X2セット

メモリカード対応種類: SDXC

SONY VLOG CAM ZV-1G

モニタ有

ニコン デジタル一眼レフ ニコン Nikon D3100 ダブルレンズキット

レンズ交換有無: レンズ交換対応有

K-S1本体＆標準・望遠・単焦点レンズ

動画圧縮方式: MPEG4

Canon ミラーレス一眼

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

SONY α6000 ILCE-6000 ボディ

動画記録画素数: 1920X1080

キヤノン EOS M2 ボディ+マウントアダプター

可動式液晶モニター: 回転可動式液晶モニター

EOS KISS X6 ボディと Canonレンズ二つセットです。

撮像素子種類: CMOS

Canon EOS7D 一眼レフカメラ ef135 ef24-105 キャノン

静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上

OLYMPUS PEN E-P7レンズキット＋単焦点レンズ（詳細は説明欄に記載）

顔認識種類: 顔認識機能

SONY NEX 3 ホワイト



ハイスペック機種 Canon キャノン EOS 5D Mark Ⅲ #5681

#キヤノン

SIGMA fp 45mm F2.8 DG DN ＋おまけ

#Canon

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

Canon EOS 80D(W) ボディCAMERA TECHNOLOGY: SLRHDMI端子数(新): 1OUTDOOR FUNCTION: 防滴対応SDカード対応種類: SDXCWiFi: WiFi内蔵color: BLACKセンサーサイズ: 22.3 X 14.9 mmセンサーサイズ(新): APS−Cタッチパネル有バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池ファインダ種類: プリズム・ミラータイプフォーサーズ種類: フォーサーズ以外メモリカード対応種類: SDXCモニタ有レンズ交換有無: レンズ交換対応有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 1920X1080可動式液晶モニター: 回転可動式液晶モニター撮像素子種類: CMOS静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上顔認識種類: 顔認識機能#キヤノン#Canon

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

SONY α7ii alpha 7ii アルファ ボディ ILCE−7M2OLYMPUS μ [mju:]-II VF 115 オリンパス ミュー2LUMIX GH5S-K 2枚 SDXC SONY 高画質レンズ おまけCANON EOS KISS x7i 中古美品ダブルレンズ