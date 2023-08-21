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優先配送 Canon EOS 80D(W) ボディ　バッテリー付き デジタルカメラ

商品の説明

Canon EOS 80D(W) ボディ
Nikon クールピクス W100☆水中撮影OK♪WiFi搭載☆3855

LUMIX S5 美品 本体+キットレンズ+バッテリー3つ
CAMERA TECHNOLOGY: SLR
DJI Pocket 2(サンセット ホワイト)
HDMI端子数(新): 1
ニコン COOLPIX S33 防水防じん 耐衝撃 コンパクトデジタルカメラ
OUTDOOR FUNCTION: 防滴対応
Nikon D5300 ニコン 一眼レフ カメラ　高性能レンズ！スマホ転送
SDカード対応種類: SDXC
富士フイルム FinePix S9200
WiFi: WiFi内蔵
Canon Power Shot ZOOM キャノン パワーショットズーム
color: BLACK
SONY Vlogcam ZV-1
センサーサイズ: 22.3 X 14.9 mm
【み様専用】レンズキット＆単焦点レンズ
センサーサイズ(新): APS−C
Nikon NIKONOS Ⅴ レンズ1個おまけ
タッチパネル有
Canon EOS Kiss x7 一眼レフカメラ
バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池
トコペデイア様専用SONY ILCE−6000 ILCE-6000L(B)
ファインダ種類: プリズム・ミラータイプ
《ショット数 5026回》 ■美品■ ニコン Nikon D300 ボディ
フォーサーズ種類: フォーサーズ以外
【ジャンク】Canon EOS KISS X2セット
メモリカード対応種類: SDXC
SONY VLOG CAM ZV-1G
モニタ有
ニコン デジタル一眼レフ　ニコン Nikon D3100 ダブルレンズキット
レンズ交換有無: レンズ交換対応有
K-S1本体＆標準・望遠・単焦点レンズ
動画圧縮方式: MPEG4
Canon ミラーレス一眼
動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上
SONY α6000 ILCE-6000 ボディ
動画記録画素数: 1920X1080
キヤノン EOS M2 ボディ+マウントアダプター
可動式液晶モニター: 回転可動式液晶モニター
EOS KISS X6 ボディと　Canonレンズ二つセットです。
撮像素子種類: CMOS
Canon EOS7D 一眼レフカメラ ef135 ef24-105 キャノン
静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上
OLYMPUS PEN E-P7レンズキット＋単焦点レンズ（詳細は説明欄に記載）
顔認識種類: 顔認識機能
SONY NEX 3 ホワイト

ハイスペック機種 Canon キャノン EOS 5D Mark Ⅲ #5681
#キヤノン
SIGMA fp 45mm F2.8 DG DN ＋おまけ
#Canon

SONY α7ii alpha 7ii アルファ　ボディ　ILCE−7M2

商品の情報

ブランドキヤノン
商品の状態やや傷や汚れあり

OLYMPUS μ [mju:]-II VF 115 オリンパス ミュー2

LUMIX GH5S-K　2枚 SDXC SONY 高画質レンズ　おまけ

CANON EOS KISS x7i 中古美品ダブルレンズ
Canon EOS 80D(W) ボディCAMERA TECHNOLOGY: SLRHDMI端子数(新): 1OUTDOOR FUNCTION: 防滴対応SDカード対応種類: SDXCWiFi: WiFi内蔵color: BLACKセンサーサイズ: 22.3 X 14.9 mmセンサーサイズ(新): APS−Cタッチパネル有バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池ファインダ種類: プリズム・ミラータイプフォーサーズ種類: フォーサーズ以外メモリカード対応種類: SDXCモニタ有レンズ交換有無: レンズ交換対応有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 1920X1080可動式液晶モニター: 回転可動式液晶モニター撮像素子種類: CMOS静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上顔認識種類: 顔認識機能#キヤノン#Canon

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ブランドキヤノン
商品の状態やや傷や汚れあり

優先配送 Canon EOS 80D(W) ボディ　バッテリー付き デジタルカメラ

40分钟前

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¥35,000 ¥19,950

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