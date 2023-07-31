100％品質 新品未使用　パタゴニア　メンズ・フーディニ・ジャケット ナイロンジャケット

人気アウトドアブランド【patagonia】の定番ナイロンジャケット、メンズ・フーディニ・ジャケットです。

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何かと使いやすい薄手のジャケットです。アウトドアでも街着でもどちらも使えます。

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新品未使用、タグ付き

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2023年春夏モデル

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商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

人気アウトドアブランド【patagonia】の定番ナイロンジャケット、メンズ・フーディニ・ジャケットです。何かと使いやすい薄手のジャケットです。アウトドアでも街着でもどちらも使えます。胸ポケットにポケッタブルできるのもいいです。新品未使用、タグ付き2023年春夏モデル正規代理店にて購入【サイズ】Sサイズ【カラー】BASIN GREEN

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

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