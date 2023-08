【有名人芸能人】 【THE NORTH FACE】ジャケット 超美品 古着 Lサイズ オレンジ マウンテンパーカー

【ブランド】The North Face

【定価】35,000円

【カラー】オレンジ

【サイズ】

肩幅43cm 身幅50cm 袖丈65cm 着丈68cm ゆき87cm

【フォロワー割引】

フォローしていただいた方はこちらの商品を1000円OFFさせていただきます!

フォローされたあとコメントいただければ確認次第、値引きいたしますので、その後ご購入下さい!

もちろん元々フォローしていただいている方も

1000円値引きさせていただきます!

【ご購入に関しまして】

他サイトでも出品しているため早めの購入をお願いいたします。他サイトでご購入またはご購入されるコメントをいただいた時点でこちらの商品の購入はできません。

よろしくお願いいたします。

管理No.532244r@dm

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 未使用に近い

