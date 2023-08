THE ALFEE Victory StadiumのGジャン

Victory Stadiumの文字部分は刺繍です。

袋から出して箪笥で保管していました。

経年劣化によるシミ、黄ばみ、変色があります。

未使用、未着用ですが

「未使用に近い」とさせていただきました。

購入者さまご自身でクリーニング、リメイクなどを行なっていただける方。

長期自宅保管品とご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。

サイズ 不明(明記なし)

※圧縮して梱包させていただきます。

折しわが付きますがご了承ください。

#アルフィー

#THEALFEE

#VictoryStadium

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

