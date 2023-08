【国内即発送】 電動自転車　ブリヂストン　ステップクルーズ　 26インチ　8.7ah パワフル 自転車本体

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

◎配送便のご利用は全て完成品でのお届けとなります◎

≪商品のお渡し・発送方法≫

〇業界初!!関東全域送料無料!!

※関東外配送不可になります。

(配送スケジュール)

毎週平日8時〜(群馬、栃木、茨城)

毎週土曜日7時〜(神奈川、西東京23区外、西埼玉)

毎週日曜日7時〜(千葉、東京23区、東埼玉)

※日時、時間指定はしておりませんが善処します。

★100%立会いでの受け取り方法ですので配送時に使い方説明致します、試乗もできます。万一お気に召さない場合、その場でのキャンセルも無料で受付ます。

★お客様目線になり、ネット購入の不安を100%解消致しました。

★本庄市に実店舗あります。電動自転車専門店ですのでご安心してご購入下さいませ。

★商品お渡しの際に販売証明書、保証書、SHOP情報をお付けしております。

色:黒

★前後26インチ

★内装3段変速

★バッテリーライトLED

★リチウムイオンバッテリー!大容量8.7ah

★バッテリー実力容量 新品と比べて91~100%

★使用済充電回数0~100回未満の新品同様容量バッテリー付き

★当店は1番重要な使用回数も明記しております。

★1度の充電で40キロ以上走行可能

★公認整備士免許保持者の基本整備済み。全体確認済み。

★新品交換部品:前後タイヤ、サドル、グリップ

★付属品:鍵1個、充電器

★ハンドルロック付き

★残距離表示デジタルスイッチ

★2016年モデル

★坂道にも強いパワフルアシストタイプ

★女性に大人気、跨ぎやすいフレーム構造、安定感抜群ワイドタイヤ

★キャリア27クラス(後ろバスケットプラス2,000、チャイルドシート5000円)

●鍵刻印の番号でスペアキー1本1000円程で作れます(お客様で取り寄せ)

●別途600円で防犯登録承ります。

●安心の6ヶ月間保証付き!(自信があるからリサイクル業界最長保証付き)

●長く使えるように厳選した商品を仕入れております!

基本整備の他にアシストユニット、電源スイッチにも細心の注意を払って整備しております。

●(事故、故意の破損は対象外)

●特別サービス!不用自転車無料回収します

(SDGs)

電動アシスト自転車

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

