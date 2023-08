新年の贈り物 シーダブリューエックス/ワコール レディススポーツタイツ レディース Mサイズ ランニング

✨新品未使用

新品未使用、タグ付きですが開封済みですのでご理解頂いた上でご購入お願い致します。

Mサイズです。

素材構成

本体 抜き部: 50% ポリウレタン, 50% ナイロン; サポート部: 40% ポリエステル, 30% ポリウレタン, 30% ナイロン; テープ部: 50% ナイロン, 35% ポリエステル, 15% ポリウレタン

取り扱い案内:手洗いのみ

クロージャータイプ:ドローコード

ライズスタイル:ミッドライズ

この商品について

SIZE:M ヒップ/身長(メーカー表示サイズ:87cm~95cm/154cm~162cm)

CW-X

スポーツタイツ

Support Type

下半身フルサポート

GENERATOR® MODEL 2.0(ジェネレーターモデル2.0)

ロング

マラソン・球技・スキー・スノーボード等、カラダへの負荷が強いスポーツにおすすめ。

CW-X独自のテーピング原理で着地時の衝撃からひざを守る。

サポートラインが筋肉のムダな動きを抑え、運動時の筋肉の疲労軽減が期待できます。

・サポート部位:股関節、腰、おしり、ふともも、ひざ、ふくらはぎ

・設計:CW-X独自の段階着圧

【商品特徴】

・調節可能なウエストひもつき

・ウエスト:ゴム挟み込みで薄くフラット

・コイン入れポケットつき

・すそ:フリーなカッティング始末ですっきり

【機能性】

・吸汗速乾

・UVカット率90%以上

・8WAYストレッチ

・抗菌防臭

●塩素に弱い素材のためプールでは使用できません。

D-174-06557

商品の情報 ブランド シーダブリューエックス 商品の状態 新品、未使用

