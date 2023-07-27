人気定番の ハミルトン 【電池交換済】HAMILTON 腕時計 コントアー シルバー 腕時計(アナログ)

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〜はじめにプロフィールをお読みください〜【稼働品/ battery OK 】です。【正規品/ genuine product 】です。【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。…………………………………… 商品の状態……………………………………比較的に使用感の少ないUSED品です。軽度の擦り傷はございますが、そのほか特に目立つような大きい傷やダメージはございません。大人気のコントアーのモデルです！到着後すぐにご愛用いただけます♪…………………………………… 商品の詳細……………………………………カラー：ホワイト×シルバーサイズ：約2.7cm (リューズ含まず)ベルト：新しいものに交換済み(社外品です。)動作 ：確認済み(2022年8月電池交換み)付属品：なし…………………………………… その他……………………………………千葉県公安委員会の許可証の元、古物市場にて購入したものです。【正規品保証】いたします。過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください。……………………………………#そが#そがのハミルトン……………………………………ウォッチ/バングル/アクセサリー/ジュエリー/レディース /メンズ/アンティーク/ヴィンテージ/6141

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