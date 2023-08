IENA

IENAアンサンブルカーディガン、インナー共に綿100%手洗い可能現在公式サイトで販売中のお品です。定価…20,900円とても綺麗なオレンジで、顔色がぱあっと一気に明るく血色が良くなります。コットンなので、オールシーズンご使用頂けます。インナーは5部袖で、二の腕がすっぽり隠れます。インナー、カーディガン共に着丈が短めなので、ボトムスに入れなくても綺麗に着れます。一度着用しました。お値下げ交渉はお受けできません。ご了承下さい。季節感···春、夏、秋、冬カラー···オレンジコットン100

