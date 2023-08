直送商品 YNS ウエディングドレス 3段階パニエ付き！ ウェディング

3段階パニエお付け致します!☆

結婚式前撮りで使用しました。

カラー···オフホワイト

YNSウェディング(定価約15万)

SL17347

ドレスライン:Aライン

生地:ロイヤルサテン+ソフトチュール

バック:半編み上げタイプに変更

付属品

レーストレーン

バックモチーフ

サッシュベルト(ネイビー)

胸元のビジューが華やか、Aラインでかなりボリュームもあるのでとっても豪華です!

付属品が多く色々な着方ができるので1着で色んな雰囲気を楽しめます!

サッシュベルト

着用写真は付属品全て使用してます。

前撮りなどにいかがでしょうか?☆

肩幅:33

脇下一周(ビスチェライン):71

バスト:74

アンダーバスト:64

ウエスト:55

ヒップ:80

座位のヒップ:84

背丈:39

総丈(総丈=背丈+下半身丈):136

下半身丈:97

胸の位置:22

バストの距離:14

ヒールの高さ:3cm

身長:156

腕の付け根:33

二の腕一周:23

首周り:27

オフショルダー:89

袖丈:48

ビスチェ位置:8

肘一周(一番太い部分):19

編み上げタイプなので調節可能です!

*クリーニングに出していないのでお安く出品しております。

*下着を着用していたので直接肌には触れていません。

*裾汚れ等はあると思いますがパッと見た目でわかる汚れはありません。

*あくまで中古品、素人保管であることをご理解いただける方のみご購入をお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

