高評価の贈り物 【大人気】Carhartt カーハート アノラック パーカー ナイロンジャケット

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着丈 70cm

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肩幅 49cm

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身幅 59cm

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袖丈 66cm

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季節感···秋、冬

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド カーハートダブリューアイピー 商品の状態 未使用に近い

試着程度です。サイズが合わなかったので出品します。即完売品です。サイズ L着丈 70cm肩幅 49cm身幅 59cm袖丈 66cm季節感···秋、冬カラー···グリーン柄・デザイン···その他Carhartt supreme コムドット ゆうたゆうま あむぎり やまと ひゅうが着用 ヒューマンメイドhumanmadeストリート スケーター ファッションおしゃれ stussy huf awich jp the wavy badhop 変態紳士クラブ 舐達磨

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カーハートダブリューアイピー 商品の状態 未使用に近い

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