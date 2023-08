:*・゜数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます*:.。 。.:*・゜

★ブランド★ Plantation プランテーション

4種類の糸を使って、立体感ブロックチェクに織り上げました。

複雑な凸凹で変化したチェック柄が華やかさを添えるシリーズです。※着用画像はお色違いになります。

★価格★ ¥39,600

★カラー★ レッド

(画像では赤はオレンジっぽく写ってしまうので実物との多少の誤差はご了承くださいませ。)

★サイズ★ M

定価3.9万! プランテーション シャーリー チェック パンツ / ワイド



実寸 ウエスト幅 33.5cm~(ゴムになります。内側の紐で調節可能です。)

股上 33cm

股下 58cm

★素材★ 画像参照

★状態★ 1回着用の美品です。ダメージ等はございません

★即購入大歓迎です!気になる事がございましたらお気軽にご質問くださいませ。

#イッセイミヤケ

#プリーツプリーズ

#45r

#ヨーガンレール

#ナチュラル

#ネストローブ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プランテーション 商品の状態 目立った傷や汚れなし

