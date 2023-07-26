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【税込】 X1499 美品!! シャネル ハート ココマーク イヤリングクリップ式 95P イヤリング

商品の説明

ブランド：シャネル
BLEU FUME イヤリング
商品：ハートｘココマーク イヤリング
GW限定値下げ　オルガブランカ　カプリイヤリング　KAPULI earring
原産国：フランス
【1223】CHANEL ココマーク ゴールド イヤリング 片耳
シリアル/刻印：95Ｐ
CHANEL ヴィンテージイヤリング　シャネル　ココマーク　95P
カラー：ゴールド
【CHANEL】　ココマーク　オーバル型　メタル　イヤリング　ヴィンテージ
素材/ライン：ゴールド金具
【CHANEL】ココマーク イヤリング95P（95年スプリングコレクション）
サイズ（約）：W3.3 x H3.0 (cm)
accessoriesmau マウ　ハーキマー　ダイヤ　イヤリング
付属品：--
CHANEL ヴィンテージ　ゴールド　グリポア　 グリポワ　レッド　イヤリング
ランク： SA-A
南洋白蝶バロックイヤリング

Tiffany ティファニー　イヤリング　vintage
表面に少々のスレや剥がれがございますが、その他目立ったダメージなく綺麗な状態です。
【CHANEL】イヤリング　ココマーク　刻印あり　ヴィンテージ　美品【⑤】

M様☆ミE2243 HONGKONG ヴィンテージイヤリング
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希少★エルメス HERMES ヴィンテージ イヤリング ボタンモチーフ ゴールド

AHKAH(アーカー) アンパサンド リンク イヤーカフ 一部店舗限定品
《出品しております商品の購入先》
《みいみい様専用》#6099 TRIFARI トリファリ ヴィンテージ他合計３点
・AACD日本流通自主管理協会
ガーネット　イヤリング
・古物市場主の資格を有する
希少ビンテージCHANELブローチ
国内ブランドオークション
GIVENCHY ジバンシー　ヴィンテージ　イヤリング
・正規店
iii様専用ページ

X1499 美品!! シャネル ハート ココマーク イヤリングクリップ式 95P
確実に真贋の鑑定をしております。
ジョージジェンセン 36 ムーンストーン イヤリング GEORG JENSEN
万が一偽物であった場合は鑑定された店舗
【シャネル】イヤリング ココマーク ブラック
ご担当者さまを教えていただき
【CHANEL】シャネル ヴィンテージ イヤリング ココマーク ※難あり品
迅速に返品返金のご対応を致します。
CHANELイヤリングパールゴールド

マグネットピアス/イヤリング/６点セット/ケース付き
古物営業法表記 愛知県公安委員会許可
liquem ハートテールイヤリング　セレニティリング
番号：第541051202100号
お値下げHERMES イヤリング　レア色　ホースモデル

ben amun、ハツコエンドウ、3連パール、イヤリング、ベンアムン、真珠
※専用、お取り置きはメルカリ非推奨で
K18　ダイヤモンド　クリップイヤリング
あることとトラブル防止の観点から行って
CHANEL シャネル　イヤリング　ブラック　ゴールド　チェーン　ココマーク
おりません。
新品 MM6 メゾンマルジェラ イヤーカフゴールド 金 定価41,800円
先にご購入された方を優先致します。

The Dallas fumietanaka イヤリング　リーフ　クリア

商品の情報

ブランドシャネル
商品の状態目立った傷や汚れなし

TOGA トーガ メタル ビーズ イヤリング 葡萄 美品

✨希少・美品✨Tiffany ヴィンテージ ボール イヤリング 14K ゴールド

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ブランド：シャネル商品：ハートｘココマーク イヤリング原産国：フランスシリアル/刻印：95Ｐカラー：ゴールド素材/ライン：ゴールド金具サイズ（約）：W3.3 x H3.0 (cm)付属品：--ランク： SA-A 表面に少々のスレや剥がれがございますが、その他目立ったダメージなく綺麗な状態です。✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦《出品しております商品の購入先》・AACD日本流通自主管理協会 ・古物市場主の資格を有する 国内ブランドオークション・正規店確実に真贋の鑑定をしております。万が一偽物であった場合は鑑定された店舗ご担当者さまを教えていただき迅速に返品返金のご対応を致します。古物営業法表記 愛知県公安委員会許可番号：第541051202100号※専用、お取り置きはメルカリ非推奨であることとトラブル防止の観点から行っておりません。先にご購入された方を優先致します。

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ブランドシャネル
商品の状態目立った傷や汚れなし

【税込】 X1499 美品!! シャネル ハート ココマーク イヤリングクリップ式 95P イヤリング

43分钟前

【税込】 X1499 美品!! シャネル ハート ココマーク イヤリングクリップ式 95P イヤリング

¥61,900 ¥33,426

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8e33f001fb

 1408

本人確認済
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コメント (13)

8e33f001fb
【税込】 X1499 美品!! シャネル ハート ココマーク イヤリングクリップ式 95P イヤリング 【税込】 X1499 美品!! シャネル ハート ココマーク イヤリングクリップ式 95P イヤリング

全てのアイテム X1499 美品!! シャネル ハート ココマーク イヤリング

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シャネル CHANEL 95P イヤリング ハート ココマーク ヴィンテージ ゴールドカラー アクセサリー レディース

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1995 ココマーク ハート イヤリング

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シャネル イヤリング（ハート）の通販 100点以上 | CHANELのレディース

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X1499 美品!! シャネル ハート ココマーク イヤリングクリップ式 95P-

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CHANEL 96P シャネルココマークイヤリング 激安通販 inspektorat

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