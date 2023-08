全ての モンクレール　国内正規品　ロング　ダウンコート　ダークブラウン　ダブルジップ　茶 ダウンジャケット

カラー...ブラウン

着丈...ロング

柄・デザイン...無地

素材...ナイロン

ジップ・ボタン...ジップアップ

フード...フードなし

季節感...冬

・フォローされた方、お互いに気持ちいい取引の出来る常識の範囲内での値下げ交渉にお応え致します‼️

・原則早い者勝ちとさせて頂きます‼️

・定期的に全体的な値下げを行いますので、気になった商品はなるべく「いいね」をお願い致します【値下げ後に通知が届く場合がございます】‼️

古着屋で購入した商品です。

#ネクタイ・Tシャツ堂の古着Tシャツ一覧はこちら

モンクレールのダウンコートになります。

ペッパージャパンコーポレーションのタグなので、2001〜2005年の国内正規品になります。

肩幅 42

身幅 47

袖丈 62

着丈 107

品質表示: 写真参照

■発送について

ご購入後はなるべく迅速な対応をお約束致します。

■商品の状態について

商品コンディションを必ずご確認下さい。

中古品の取り扱いが多い為、神経質な方はご購入をご遠慮下さいます様お願い致します。

■商品の色味について

ご使用の端末の設定により実物と画像の色味が異なる場合がございますので、気になる方はご購入前にご質問下さい!

■返品・キャンセルについて

ご購入後のキャンセルはご遠慮下さい。

万一商品到着後、当方の記載内容に不備や見落としなどがあり、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合はご相談下さい。なるべく柔軟な対応をさせて頂きます!

商品の情報 商品のサイズ S ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

