こちらから私の全ての出品がご確認頂けます^_^

#えっちゃん古着大好き

衝撃レア。

使用感がほとんどない未使用に近い超極上品。

フワッフワのヘリンボーンの新品時に近い風合いが楽しめます。

80~90年代頃のモデル。

非常に珍しいロイヤルブルー。

濃いネイビーが多いムーアブルックではかなり特別な超限定カラー。

しかもよくこの年代の物がこのクオリティーで残っていたなというコンディションですよ。

保存状態も最高の一点。

圧倒的なヘリンボーンのクオリティーで一目にしてムーアブルックだと分かる素晴らしい素材が使われたダッフルコート。

既に消滅しているマイナーブランドながらインバーティアに匹敵する数少ないダッフルコートとして短期間だけ作られていました。

そのファーストトラディショナルの中でも最上級グレードのダッフルコート。

もちろん裏の仕上げはINVERTEREと全く同じ。

オールドのインバーティアと同じ素材、クオリティー、同じディテール、シルエットとなっています。

丸ボタンは味のあるホーンボタンが使われインバーティアよりも良い物を作ろうというブランドの拘りが見られます。

現行のINVERTEREで換算すると42くらいのサイズ。XLくらい。

現行のBEAMS Fが出している別注インバーティアともほぼ同じシルエット。

177㎝ 68キロで厚手のインナーやジャケットの上から着てゆとりをもって着られる感じ。膝下丈。

フワフワで軽いMOORBROOK社のヘリンボーン生地(現ジョシュアエリス)はHERMES(エルメス)のダッフルコートに使用されていた生地としても有名です。

傷や汚れなく、裏まで毛玉も無い素晴らしいコンディション。

サイズ 38

ピュアニューウール100%

レザー、本水牛角

英国製

肩幅:51センチ

身幅:62センチ

袖丈:62.5センチ

着丈:112センチ

裄丈:89.5センチ

【コンディション】S

【S】ほぼ新品~美USEDの商品

オールドイングランド グローバーオール キングストン グレンフェル

EU-105400

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド インバーティア 商品の状態 未使用に近い

こちらから私の全ての出品がご確認頂けます^_^#えっちゃん古着大好き衝撃レア。使用感がほとんどない未使用に近い超極上品。フワッフワのヘリンボーンの新品時に近い風合いが楽しめます。80~90年代頃のモデル。非常に珍しいロイヤルブルー。濃いネイビーが多いムーアブルックではかなり特別な超限定カラー。しかもよくこの年代の物がこのクオリティーで残っていたなというコンディションですよ。保存状態も最高の一点。圧倒的なヘリンボーンのクオリティーで一目にしてムーアブルックだと分かる素晴らしい素材が使われたダッフルコート。既に消滅しているマイナーブランドながらインバーティアに匹敵する数少ないダッフルコートとして短期間だけ作られていました。そのファーストトラディショナルの中でも最上級グレードのダッフルコート。もちろん裏の仕上げはINVERTEREと全く同じ。オールドのインバーティアと同じ素材、クオリティー、同じディテール、シルエットとなっています。丸ボタンは味のあるホーンボタンが使われインバーティアよりも良い物を作ろうというブランドの拘りが見られます。現行のINVERTEREで換算すると42くらいのサイズ。XLくらい。現行のBEAMS Fが出している別注インバーティアともほぼ同じシルエット。177㎝ 68キロで厚手のインナーやジャケットの上から着てゆとりをもって着られる感じ。膝下丈。フワフワで軽いMOORBROOK社のヘリンボーン生地(現ジョシュアエリス)はHERMES(エルメス)のダッフルコートに使用されていた生地としても有名です。傷や汚れなく、裏まで毛玉も無い素晴らしいコンディション。サイズ 38ピュアニューウール100%レザー、本水牛角英国製肩幅:51センチ身幅:62センチ袖丈:62.5センチ着丈:112センチ裄丈:89.5センチ【コンディション】S【S】ほぼ新品~美USEDの商品 オールドイングランド グローバーオール キングストン グレンフェルEU-105400

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド インバーティア 商品の状態 未使用に近い

MARKAWARE 19AW ベルトダッフルコート マーカウェア MARKAPS Paul Smith 19AW オーバーサイズ ウールダッフルコート XL英国製 HARNOLD BROOK(アーノルドブルック)ダッフルコート超極上品 ムーアブルックカットパイル ダッフル Fトラディショナル Rブルー38ダッフルコート バーバリーブラックレーベル XL 青ロングコートメンズX6210★BURBERRY★バーバリー裏地ノバチェックのメンズ用ダッフルコート★【希少】OUTIL ウティ MANTEAD AZE コート 958コムデギャルソンオム × グローバーオール 別注 ダッフルコート確実正規 OVO 村上隆 カイカイキキ M65ジャケット フラワーBALMAIN ダッフルコート