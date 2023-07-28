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割引価格 フェンダー　エレアコ　赤 アコースティックギター

商品の説明

FENDER / REDONDO PLAYER CANDY APPLE RED (CAR) 【CALIFORNIA SERIES】
Cordoba Acero Series D9-CE

ヤマハ　FG180　赤ラベル
FENDERのエレアコです。定価¥54,450
【ジャンク出品】☆オール単板☆Mayson MS3☆
3年程前に山野楽器サウンドクルーの店舗にて購入しました。
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中古品ですが、目立った汚れや大きい傷はなく美品です。
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あくまで中古品になりますので、神経質な方はご遠慮ください。　
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付属品：Fenderソフトケース
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イヤホン一つで自分だけの世界を作り出す自分専用のギター「Klang」

商品の情報

ブランドフェンダー
商品の状態目立った傷や汚れなし
FENDER / REDONDO PLAYER CANDY APPLE RED (CAR) 【CALIFORNIA SERIES】FENDERのエレアコです。定価¥54,4503年程前に山野楽器サウンドクルーの店舗にて購入しました。中古品ですが、目立った汚れや大きい傷はなく美品です。Fenderらしいヘッドが特徴的で、プリアンプシステムが導入されている製品です。シリーズの中でも大きめのボディですが、ネックが細身のため初心者の方でも演奏しやすい形です。鮮やかで艶のあるレッドカラーが個性的です。あくまで中古品になりますので、神経質な方はご遠慮ください。　付属品：Fenderソフトケース即購入可能です。#ギター　#中古ギター　#アコギ　#中古アコギ　#エレアコ　#中古エレアコ　#エレクトリックアコースティックギター　#アコースティックギター　#フェンダー　#Fender #赤　#レッド　#Red #ギター初心者　#初心者ギター　#Redondo

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ブランドフェンダー
商品の状態目立った傷や汚れなし

割引価格 フェンダー　エレアコ　赤 アコースティックギター

20分钟前

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¥35,000 ¥19,950

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