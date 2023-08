人気の雑貨がズラリ！ ローリーロドキン 正規 アンク 黒系メタリックグレー クロスメタルフレームメガネ サングラス/メガネ

数年前直営店にて購入しました

新品未使用 NEW. GOODY'S (BLACK×GREEN)完売色

Loree Rodkin 「アンククロスラグジュアリーメタルメガネ」

OAKLEY オークリー RADAR LOCK レーダーロック サングラス



【逸品999.9】NPM-56 はねあげ式 所ジョージさん愛用モデル

完全廃盤の超希少モデル!

Persol ユナイテッドアローズ別注サングラス

入荷数、生産数自体少ない 幻のモデル☆

MONCLER ML5046 092 メガネ フレーム ダブルブリッジ ブルー



レイバン JACK ブルーグラデーションレンズ未使用品

ジュエリーを思わせるラグジュアリーな輝きとアイコン装飾はまさにセレブ☆

特価★ローデンストックメガネR0221(展示品未使用)

デザインも顔のラインを綺麗に見せるバタフライ型とエッジの効いた切れ長レンズで小顔効果も抜群♪

【ぐっち様専用】mykitaマイキータbernhardwillhelmサングラス

このモデルならではの 『メタリックテンプル』 と 一目でローリーロドキンを象徴する『アンク装飾』 は 「セクシーでロックテイスト」 な非常にめずらしいモデル♪

オークリー レーシングジャケット OAKLEY サングラス



レイバン/サングラス/偏光/メンズ/レディース/エリカメタル

セクシーな雰囲気を演出してくれる 魔法のメガネ★

Zoff×UNITED ARROWS サングラス



新品 hyde着 FC 限定 グルグル サングラス



EYEVAN アイヴァン アイバン サングラス

メガネとしては勿論、カラーレンズを入れてサングラスとしても◎

人気品! MOSCOT MILTZEN ミルゼン 46 22 145 ブラック黒



YUICHI TOYAMA U-074W 眼鏡

男女兼用◎

スミス SMITH Lowdown 2 CORE マットブラック



BALENCIAGAサングラス ケース付 メンズ レディース バレンシアガ

「早期終了もありえますのでお早めに」

レイバンジャパン 正規 サングラス RB2132F-601R5 保証書付属



epokheサングラス



ayame FOCUS アヤメ フォーカス



Cubitts メガネ サングラス Panton



【みみ様専用】arnette Hot Cakes アーネット ホットケーキ レア



OLIVER PEOPLES Limited Edition 505 MBK 雅



RayBan B&L W2466 希少 廃盤モデル②



新品Gentle Monsterジェントルモンスター Lilit 01K

《カラー ブラック系メタリックグレー×ライトストーン》

Ray-Banサングラス クラブラウンド RB4246 901 51サイズ



alain mikli 5018 アランミクリ



-Banニューウェイファーラー 2132 偏光レンズ ラバー加工 極美品 即配送

状態 新古 未使用保管品(純正デモレンズ)

【定価】38,500円yellows plus kemp

素人保管による若干の経年保管小傷やクスミ等はあるかと思われますが、大きな傷やハゲ等目につくダメージやパッと見でわかるダメージも無く、緩みや欠品パーツも無く状態は非常に良好☆あくまで素人自宅にて長期保管しておりましたのでブティックレベルではありませんことご理解頂けましたら幸いです。完全廃盤モデルでこの状態で出回ることはまずないかと思われますコンディションかと思います☆

登坂広臣着用ジェントルモンスターGentle Monster Lang 01

未使用品であっても完璧に管理されたブティックレベルではありません。販売店レベルの期待をされます方がいらっしゃいますが、あくまで素人自宅保管品、1度個人の手に渡ったお品はということを念頭にご理解くださいませ

Louis Vuitton Palm Tree パームツリー サングラス

気になる点はご質問くださいませ

新品正規品 レイバン RB5154 2077 クラブマスター ブルーレンズ付



シャネル サングラス サイズ 60◻︎17 130



Few by NEW. F5 Black ブラック C1

【付属品 純正ケース、純正クロス】

オークリーレーダーロック



値下新品 ジェントルモンスター Rococo 01 メガネ



A224 プラダ PRADA サングラス



HUAWEI×GENTLE MONSTER Eyewear II LANG



TOM FORD トムフォード 眼鏡



【極上イタリア製】GIVENCHY サングラス スクエア オールドジバンシー

只今、 クロムハーツ、アレックスストリーター、ロエン、ヴェルサーチ等「芸能人愛用モデル』 を多数出品中☆

BURBERRY バーバリー メンズ メガネ フレーム B2383TD-3316

#説明文画像自己紹介必読願います

グッチ Gucci サングラス UVカット メンズ

カラー···シルバー

新品✨TOM FORD トムフォード サングラス ブラック ウェリントン

素材···メタル

オークリー サングラス2個セット PRISMレンズ

レンズ形···ラウンド

商品の情報 ブランド ローリーロドキン 商品の状態 未使用に近い

数年前直営店にて購入しました Loree Rodkin 「アンククロスラグジュアリーメタルメガネ」完全廃盤の超希少モデル!入荷数、生産数自体少ない 幻のモデル☆ジュエリーを思わせるラグジュアリーな輝きとアイコン装飾はまさにセレブ☆デザインも顔のラインを綺麗に見せるバタフライ型とエッジの効いた切れ長レンズで小顔効果も抜群♪このモデルならではの 『メタリックテンプル』 と 一目でローリーロドキンを象徴する『アンク装飾』 は 「セクシーでロックテイスト」 な非常にめずらしいモデル♪セクシーな雰囲気を演出してくれる 魔法のメガネ★メガネとしては勿論、カラーレンズを入れてサングラスとしても◎男女兼用◎「早期終了もありえますのでお早めに」《カラー ブラック系メタリックグレー×ライトストーン》状態 新古 未使用保管品(純正デモレンズ)素人保管による若干の経年保管小傷やクスミ等はあるかと思われますが、大きな傷やハゲ等目につくダメージやパッと見でわかるダメージも無く、緩みや欠品パーツも無く状態は非常に良好☆あくまで素人自宅にて長期保管しておりましたのでブティックレベルではありませんことご理解頂けましたら幸いです。完全廃盤モデルでこの状態で出回ることはまずないかと思われますコンディションかと思います☆未使用品であっても完璧に管理されたブティックレベルではありません。販売店レベルの期待をされます方がいらっしゃいますが、あくまで素人自宅保管品、1度個人の手に渡ったお品はということを念頭にご理解くださいませ気になる点はご質問くださいませ【付属品 純正ケース、純正クロス】只今、 クロムハーツ、アレックスストリーター、ロエン、ヴェルサーチ等「芸能人愛用モデル』 を多数出品中☆#説明文画像自己紹介必読願いますカラー···シルバー素材···メタルレンズ形···ラウンド

商品の情報 ブランド ローリーロドキン 商品の状態 未使用に近い

KOO Supernova ホワイト/ターコイズbjクラシック s 821 サーモントJACQUES MARIE MAGE ジャックマリーマージュ ドゥヴォーCHANEL シャネル COCOマーク サングラス