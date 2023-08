【お買い得！】 【Silver Sackbut】シルバーサックバット トランプ/UNO

Silver Sackbut シルバーサックバット

6種コンプリートセット

v1 Red :2500個限定

v1 Black :2500個限定

v2 Cyan :2500個限定

v2 Emerald :2500個限定

v2 Violet :2000個限定

v2 Gold :1000個限定

6種セットでの購入は難しく、

v2 VioletとGoldは特に入手困難と思われます。

Goldはシリアルナンバー付き(975/1000)

よかったらどうぞ!

※バラ売り不可、1点限り

#ぽよぽよ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

Silver Sackbut シルバーサックバット 6種コンプリートセットv1 Red :2500個限定v1 Black :2500個限定v2 Cyan :2500個限定v2 Emerald :2500個限定v2 Violet :2000個限定v2 Gold :1000個限定6種セットでの購入は難しく、v2 VioletとGoldは特に入手困難と思われます。Goldはシリアルナンバー付き(975/1000)よかったらどうぞ!※バラ売り不可、1点限り#ぽよぽよ

MGM カードシューター 8デッキ用 トランプTHE ENCHANTED TAROT ZERNER FARBER