新品未使用 yori 【shirocon】フローラドットブラウス

BLACKPINK BORN PINK Tシャツ

¥50,600(税込)

☆新品ヴィヴィアンタム☆2022完売Kochu-ten Vase ブルオーバー

サイズ 36

クロムハーツ×氷室京介Tシャツ

着丈(センターバック~後裾) 63cm

FENDI イタリア製 ズッカ柄 ノースリーブカットソー ブラウン サイズ44

着丈(ネックポイント~前裾) 60cm

プリーツプリーズ イッセイミヤケ美品 ロイヤルブルー 両裾スリット 襟付きベスト

身幅 53cm

イッセイミヤケ トップス ショート丈 me by issay miyake

肩幅 30.5cm

ロエベ スマイリーTシャツ

袖丈 27cm

HYKE Tシャツ

袖口幅 16cm

2006 クリスチャンディオール トップス Tシャツ 騙し絵 ガリアーノ期

ソフトなシフォン生地の上にふんわりとお花が咲いているような繊細で上品な素材を使ったブラウスです。

極美品❤️2023SS❤️Y's ワイズ メッセージTEE ずっと執行猶予の人生 黒

立体的なボリュームスリーブが肩回りを華奢に見せてくれます。袖口はやや広めでもスリーブのボリュームは損なわれる事のない仕様で柔らかい印象に仕上げました。

極美品!FOXEYカシミア、絹秋冬トップス 40 Rene

バックギャザーが生み出すふんわりとしたシルエットがクラシカルかつエレガントな雰囲気です。

SUGA US限定 Tシャツ

yoriオリジナル貝釦を使用、裏地は透けとややハリ感のあるオーガンジーで、シルエットをキープしています。

litmus 半袖 バイカーシャツ 古着

前後の差が軽快な印象の裾はサテンパイピングの艶が増すように仕上げるなど細部に拘りました。

alo様♡新品 ラルフローレン レディースS\クリームホワイト

是非お手に取って頂きたい1枚です。

FRAY I.D新品未使用タグ付きフリルコンビオフショルダーニット



新品 タグ付き LOEWE ロエベ クロップド アナグラム ホワイト Tシャツ



LEONARD レオナール トップス ブラウス Tシャツ 42サイズ

【material】

テッドベイカー花柄Tシャツ

伸縮性:なし

MM6 リバース 反転 ロゴ Tシャツ カットソー 半袖 ハーフスリーブ

光沢感:なし

美品★tamaki niime タマキニイメ★カットソー

透け感:あり

sacai サカイ ペイズリー バンダナ Tシャツ ドッキング

生地の厚さ:薄地

me by issey miyake プリーツトップス

裏地:あり

PATOU パトゥ ロゴTシャツ ホワイト XS



【A.P.C.】アーペーセー ロゴ Tシャツ F26186 COFDW / M



フランコフェラーロの春色✿アンサンブル

【quality】

【希少ヴィンテージアメリカ古着】ナイキ リンガーTシャツ 銀タグM174

表地:ポリエステル44%

しい様専用です

ナイロン35%

christian dior Tシャツ カットソー トップス

綿21%

4265.4280.4293.4302.

裏地:ポリエステル100%

【me by ISSEY MIYAKE】極美品 ストレッチプリーツ 半袖

パイピング:ポリエステル100%

glamlips グラムリップス Vネックジレセットアップ



eytys T-shirt



alice+olivia ステイシーフェイス Tシャツ

■手洗い可

ディオール ★ SMILE Tシャツ ロゴT ★ ホワイト 38

※タンブラー乾燥はお避けください。

新品 オースチンリード レースブラウス 38 ホワイト

※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。

M.S.S Project Tシャツ ライブT 特典 MSSP

※洗濯で多少縮みます

yori ヨリ トップス ネイビー



ディオールのタンクトップ

カラー...ブラック

にき様専用ページです

袖丈...半袖

セリーヌ CELINE Tシャツ サイズ M

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨリ 商品の状態 新品、未使用

新品未使用 yori 【shirocon】フローラドットブラウス ¥50,600(税込)サイズ 36着丈(センターバック~後裾) 63cm着丈(ネックポイント~前裾) 60cm身幅 53cm肩幅 30.5cm袖丈 27cm袖口幅 16cmソフトなシフォン生地の上にふんわりとお花が咲いているような繊細で上品な素材を使ったブラウスです。立体的なボリュームスリーブが肩回りを華奢に見せてくれます。袖口はやや広めでもスリーブのボリュームは損なわれる事のない仕様で柔らかい印象に仕上げました。バックギャザーが生み出すふんわりとしたシルエットがクラシカルかつエレガントな雰囲気です。yoriオリジナル貝釦を使用、裏地は透けとややハリ感のあるオーガンジーで、シルエットをキープしています。前後の差が軽快な印象の裾はサテンパイピングの艶が増すように仕上げるなど細部に拘りました。是非お手に取って頂きたい1枚です。【material】伸縮性:なし光沢感:なし透け感:あり生地の厚さ:薄地裏地:あり【quality】表地:ポリエステル44% ナイロン35% 綿21%裏地:ポリエステル100%パイピング:ポリエステル100%■手洗い可※タンブラー乾燥はお避けください。※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。※洗濯で多少縮みますカラー...ブラック袖丈...半袖季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨリ 商品の状態 新品、未使用

レオナール トップス 木の実柄 フランス製 TシャツミルスペックPT T/TシャツBEARDSLEY(ビアズリー) レースコンビブラウス ブラックCELINE セリーヌ コットンジャージS Tシャツ【極美品】2005 PLEATS PLEASE レイヤード プリーツ トップスご専用 タグ付 45R PEANUTS ピーナッツ インディゴニットソーTシャツサマーニット 半袖 フェイクレイヤード レディース ニット 半袖 重ね着風 8yエテレーヴ ダブルボタンペプラムトップスeveryone ennoy short sleeve t-shirt XL