今年も話題の 233 A ) 新品未使用品 ( 皆具 色絵 陶芸

ご覧頂き有難うございます。

希少 数寄者放出品 色彩 壁版 中国古美術 唐代 中国古玩 唐物



西岡小十作 朝鮮唐津 水指 共箱 茶道具



谷口祥八 陶芸 焼物

○ 京焼 鳳山造の色絵の皆具です。

中島正雄 青磁 牡丹文 陶硯 香合



明治期の九谷焼 茶器/輸出用 絵柄金襴細描写の大黒様

○ サイズ 水指 15×15×17,2

清閑寺窯 【杉田祥平】 『色絵 金彩 蔦画 茶碗』 在印 共箱 共布 栞 外箱

杓立 高さ 18

萩焼 坂田泥華 造 煎茶器揃い 特別価格

建水 14,1×14,1×8,3

御神酒筋

蓋置 5×5×5,5

肩付茶入 鉄山造 古瀬戸



ハ 中国 民国期 紅泥急須 茶器 送料込み0404

○ 扇面に四季草花の綺麗な色絵です。

九谷焼 人間国宝 ３代徳田八十吉（正彦）花入花器



高取茶入 茶道具 お茶入れ 元永陶苑 元永影一 (新品・未使用)

○ 新品未使用品ですが自宅保管品になりま

粉彩 雪景色大花瓶

す。共箱付きです。

白磁壺 絵付 時代 古美術 寛永 江戸 究極の古美術品



ミニ盆栽鉢、盆栽鉢、盆栽小鉢、鉢、植木鉢、山野草鉢、盆栽、



備前焼 前嶋五一郎 備前徳利

ご不明な点がございましたら、コメントにてお問い合わせ下さいませ。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂き有難うございます。○ 京焼 鳳山造の色絵の皆具です。○ サイズ 水指 15×15×17,2 杓立 高さ 18 建水 14,1×14,1×8,3 蓋置 5×5×5,5○ 扇面に四季草花の綺麗な色絵です。○ 新品未使用品ですが自宅保管品になりま す。共箱付きです。ご不明な点がございましたら、コメントにてお問い合わせ下さいませ。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

番浦史郎 作 手桶一輪挿煎茶道具 中国宜興工芸士万澤萍造 緑泥紫砂急須 刻牡丹文 宜興紫砂壷小笠原藤右衛門 作 鍋島焼 陶板額 四神図専用茶道具桐地本漆塗利休茶箱揃 ( 茶碗振出茶巾筒/棗香合茶)計10点明治初期 薩摩焼 南蛮人 瓢箪形徳利 高さ15.5cm 本K5-0515☆武腰潤 組盃(鯛、海老) 共箱 九谷潤 無傷美品【本物保証】伊万里焼 古伊万里 染付 大正日の丸文 飾皿 直径約23㎝ N R5515京焼 尾形乾山 紫翆深省作 風神雷神 茶碗 壱双 方谷浩明極め箱 MR5567B煎茶道具 清昌 啜り茶 青らん 5客伊萬里焼 壺