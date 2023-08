春アウターご用意できました♡

韓国ノースフェイス正規店にて購入していますので、ご安心ください。

日本未発売 新品未使用

ノースフェイス ホワイトレーベル

【ノースフェイスMANTON JACKET】

生地もGORE-TEXのように 程よいハリがありとても高級感ございます♡

希少カラーのベージュになります。

格好良いより可愛らしさを重視される方は絶対ベージュです!!

■ロゴ前後刺繍

■サイズ

XS85

着丈65 身幅107肩幅43 袖丈58

■素材 表裏ともにナイロン100%

適度な厚みがあるのでオールシーズン着用可能なデザインです。

マウンテンパーカーはカジュアルは勿論、大人っぽいエレガントなコーデなどにも幅広く活用可能な万能春とアウターです♡

Gジャン、トレンチなどと合わせることが多いニットのタイトスカート、スキニー、ロングスカートなども

この春は断然マウンテンパーカーが新鮮で高見え出来ちゃいます!!

トレンドに左右されない定番商品なので長くご使用いただけると思います♡

数量限定につき売り切れる前にお早めにどうぞ!

(商品概要)

ややオーバーサイズ気味のゆったりとした作りで、ファブリックには軽撥水加工を施した柔らかいタッチのソフトシェルナイロン素材を使用。

表面への付属の露出を抑えたミニマルなモデルでキレイ目なアイテムとの相性も良いデザイン。

アウトドアシーンはもちろん、タウンユースにもなじむカジュアルな表情が魅力的で、

裏付きで3シーズンお使い頂けます。

袖口のベルクロ・フード周りと裾のドローコードなど各所にアジャスターを搭載しており、

体温の調整に役立つほかゆったりとした

シルエットなので、絞ってシルエットの調整を

楽しむことも可能になっています。

#ノースフェイス

#マウンテンライトジャケット

#マウンテンダウンコート

#ヌプシジャケット

#マクマード

#マウンテンジャケット

#ゴアテックス

#THE NORTH FACE

#TNF

#ビッグシルエット

#オーバーサイズ

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

