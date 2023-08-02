一番の 1980年代製　フェルナンデス　FST-55 エレキギター

・1980年代製 フェルナンデス FST-55になります。

未開封‼︎ hideギターストラップ



フェンダー American Professional II Strat

コレクション整理の為出品です。

Squier Standard Stratocaster /M CAR



【初期】Lindy Fralin telecaster stock

コンディション

【Ca様専用】 vanzandt stv-70r ヴァンザントギター



フェンダージャパン ストラトキャスター ブラック

・プレイヤーコンディション

ROCKOON ベース

ネック

【超美品】ZO-3 芸達者 MB アンプ内蔵ミニギター 専用ケース付 ぞうさん

・順反り、トラス未調整、フレット残り約7割程度

メンテ済 YAMAHA SESSION II 512P SSH仕様エレキギター

ボディ

Fender Japan ST57-70TX Fiesta Red

・多少の傷や打痕あります。

new american vintage 65 jaguar 羊文学

金属パーツ

フェルナンデス アンプ内蔵 エレキギター イエローハート ZO-3 hide

・経年劣化のくすみやサビあります。

PACIFICA（パシフィカ）PAC112V【バッグ無し】

電装系

【希少の1本】DEAN Razorback【EMG81tw搭載】

・機関良好です。

【Steve Vai】Ibanez Jem7V スティーブ・ヴァイ仕様



【美品】ZO-3 芸達者 3TS アンプ内蔵ミニギター ヘッドフォン端子付き！

アーム欠品

Gibson es-335 Traditional ☆送料込み☆



TUNE(チューン)TBC−4ベースギター

(カタログより）

Squire Classic Vibe '60s ジャズマスター



バーニー レスポール エレキギター

◆ FERNANDES FST-55 ◆

ジャパンビンテージ グレコ レスポールカスタムEG-600 Punk仕様（改）



Square Jaguar （pu交換）

Fender"STM"シリーズを意識した、ミディアムスケールネック仕様のストラトタイプです。やや小振りなボディと、24.75インチ/ミディアムスケールネックの組み合わせは、抜群のプレイアビリティを誇ります。

レスポール エレキギター combat



Fender Japan 「JAZZ BASS」2013年モデル

ピックアップはS-S-Hレイアウト。マスタートーンはコイルタップスイッチとなっており、パワフルなハムバッカーサウンドから繊細で FERNANDESオリジナルのフロイドローズタイプブリッジ「FRT-8」を搭載し、安定したチューニングはもちろん、ダイナミックなアームアクションにも柔軟に対応。

GRG121DX-WNF 美品



Fender Japan MUSTANG MG69 MH CAR 極上美品

NECK : Maple

アイバニーズPGM30

FINGERBOARD : Rosewood, 22F., 350R, 24.75"Scale

菅原颯晟 様専用です。

NECK JOINT : Bolt-On

Edwards E-SA-125LTS

BODY : Basswood

gibson レスポール SPECIAL 91年製

PICKUP : DS-1(front, center), SH-2(rear)

YAMAH pacifica611 HFM ソフトケース付き

CONTROL : 1Volume, 1Tone(Switch Pot SH-2 Coil Tap), 5point Lever SW.

FERNANDES スティーブルカサーモデル ST-90SL改

BRIDGE : BODY CRAHSER FRT-8G

【希少】freedom custom guitar research テレキャス



モズライトタイプ horlmark gwiter

付属品はありません。ハードケースは撮影用になります。

Epiphone es-335 Figured Blueberry Burst

他にもベース、ギター出品しています。

ストラトキャスター ノーブランド

#バッチーナのギターベースコレクション

インパクト大！ モッキンバード改 scull&bones

・個人的主観での状態判断になりますので、見落としがあるかもしれませんがご了承下さい。

Fernandes エレキギター

・中古品はあくまで中古品です。コンディションが気になる方はショップからの購入をお勧めします。

Grass Roots グラスルーツ ギター レスポール ケース付き サイン

・状態確認はコメントください。

Gibson ES-135 1994年製

・ダンボール、エアキャップにて梱包、発送します。

専用出品 Kuwabara pickups SSH セットで

・中古品になりますのでご理解のある方以外はご遠慮くださいね。

商品の情報 ブランド フェルナンデス 商品の状態 やや傷や汚れあり

・1980年代製 フェルナンデス FST-55になります。コレクション整理の為出品です。コンディション・プレイヤーコンディションネック・順反り、トラス未調整、フレット残り約7割程度ボディ・多少の傷や打痕あります。金属パーツ・経年劣化のくすみやサビあります。電装系・機関良好です。アーム欠品(カタログより）◆ FERNANDES FST-55 ◆Fender"STM"シリーズを意識した、ミディアムスケールネック仕様のストラトタイプです。やや小振りなボディと、24.75インチ/ミディアムスケールネックの組み合わせは、抜群のプレイアビリティを誇ります。ピックアップはS-S-Hレイアウト。マスタートーンはコイルタップスイッチとなっており、パワフルなハムバッカーサウンドから繊細で FERNANDESオリジナルのフロイドローズタイプブリッジ「FRT-8」を搭載し、安定したチューニングはもちろん、ダイナミックなアームアクションにも柔軟に対応。NECK : MapleFINGERBOARD : Rosewood, 22F., 350R, 24.75"ScaleNECK JOINT : Bolt-OnBODY : BasswoodPICKUP : DS-1(front, center), SH-2(rear)CONTROL : 1Volume, 1Tone(Switch Pot SH-2 Coil Tap), 5point Lever SW.BRIDGE : BODY CRAHSER FRT-8G付属品はありません。ハードケースは撮影用になります。他にもベース、ギター出品しています。#バッチーナのギターベースコレクション・個人的主観での状態判断になりますので、見落としがあるかもしれませんがご了承下さい。・中古品はあくまで中古品です。コンディションが気になる方はショップからの購入をお勧めします。・状態確認はコメントください。・ダンボール、エアキャップにて梱包、発送します。・中古品になりますのでご理解のある方以外はご遠慮くださいね。

商品の情報 ブランド フェルナンデス 商品の状態 やや傷や汚れあり

6/26(月) 15時までの出品 Burny LesPaul CUSTOM 黒Warwick Rockbass Corvette アクティブベース90's R＆D ストラップ・リプロダクトモデル G1P21480(美品)PRS SE STANDARD24 RoyalBlueMetallicJackson stars 日本製 Ink Blue日本製 Jackson Stars Soloist SL-J2 スルーネックUSA Mosrite TheVentures 1965modelFender KURT COBAIN JAGUAR NOS カートコバーンモデル【希少モデル】 K Garage LesPaul Model ぼっちざろっく！ギター Grass Roots