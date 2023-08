ご覧頂きありがとうございます。

【早い者勝ち/横取り可】remer 透かし編みニット

即購入OKですのでお気軽にどうぞ!

■商品

■素材

ヴァージンウール100%

■サイズ表記S

肩幅40

身幅44

着丈67

袖丈69

※多少の誤差はご了承下さい。

■状態

特に気になるダメージ等なくまだまだご着用頂けるかと思います。

・ドルチェアンドガッバーナのウールニット。

一見シンプルなニットですが、製品染めのようなまばらな色合いが存在感を際立たせていて◎

そして素材にはヴァージンウールを100%使用しており希少性が高いです。

バッグにあるD&Gのさり気ないブランドロゴも◎

初めて毛を刈り取られた羊に思いを馳せながらぜひ。

○ジェンダーレスな今、男女問わずユニセックスに着用して頂けます^ ^

○USED品につき多少の使用感はございます。古着にご理解の無い方、状態を気にされる方は購入をお控えください^ ^

○画像ならびに商品状態を確認頂き気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください^ ^

○ 送料込 / 匿名配送 / 追跡 / 補償 のメルカリ便にて発送致します。

頂いたコメントにはすべて迅速に対応させて頂いておりますのでご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください☆

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ドルチェアンドガッバーナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

