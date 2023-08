【新品未使用正規品】

今や人気が衰えることの知らないSAMBA(サンバ)、OG仕様となったクラシカルな仕上がりを魅せる『adidas SAMBA OG』。

アッパーにはレザー素材を使用し、カジュアルからストリートへと多彩に合わせやす『SAMBA』 。

細身のフォルムが注目を浴び、ガムソールで仕上げることによりクラシック感溢れる仕上がりに。

海外でも大変人気モデル少数入荷となりますので、是非この機会をお見逃しなく。

商品番号 B75806

•Made in Vietnam

Colour

WHITE BLACK

Size : 24cm

付属品

タグ、箱、納品書付き

※ Stock Xで購入

※ 輸送中に、箱がへこんでいたりダメージが付く事もありますので、ご了承下さい。

※即購入OK ✔ 24時間以内発送✔

★購入翌日迄お支払い手続き可能な方のみよろしくお願い致します。

#B75806

#ADIDASSPEZIAL

#AdidasSamba

#アディダスサンバ

#adidasGAZELLE

#アディダスガゼル

#アディダスサンバog

#在原みゆ紀

#柴田ひかり

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

