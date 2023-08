【T-ポイント5倍】 新品‼️RADWIMPS 君の名は。 (クリア・ヴァイナル仕様/2枚組/レコード) 邦楽

RADWIMPS 君の名は。 (クリア・ヴァイナル仕様/2枚組レコード)2023年4月発売!

新品未使用のレコードです。

迅速に発送いたします。

RADWIMPS

アナログ

Side A

01夢灯籠

02三葉の通学

03糸守高校

04はじめての、東京

05憧れカフェ

06奥寺先輩のテーマ

07 ふたりの異変

08前前前世 (movie ver.)

Side B

09御神体

10 デート

11 秋祭り

12 記憶を呼び起こす瀧

13 飛騨探訪

14 消えた町

15 図書館

16 旅館の夜

Side C

01御神体へ再び

02口噛み酒トリップ

03作戦会議

04町長説得

05三葉のテーマ

06見えないふたり

07かたわれ時

Side D

08スパークル (movie ver.)

09デート2

10 なんでもないや (movie edit.)

11 なんでもない

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

