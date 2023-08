購入時期2022.12

SIXPAD powerGun Pocket シックスパッド パワーガン

正規取扱店(ホットヨガlava)にて購入。

*パンダ様専用*セルキュア4T PLUS



✨新品未開封品✨ アイテックインターナショナル 水素マルチポッド カニューレ付き

定価:74800円

【ケノン】 光脱毛器 シャンパンゴールド 8.4 家庭用脱毛器 292万回以上残



エステナードリフティ 本体➕ジェル4本セット

最近別の美容機器を購入し使用しなくなった為、保証期間内にお譲りしたく出品しました⭐︎

KE-NON フラッシュ式脱毛器 ver.8.5



JOVS Dora ジョブズ ドラ【シュリンク付き完全新品未使用】

目立った傷や汚れなどは見当たらなく

12,250円!コア ウェーブ Core Wave B-by-C 干渉波EMS

購入時の付属品もすべて付いております。

トリアビューティー レーザー脱毛器

本体の動作確認と、除菌消毒済みです。

◎ルビーセル エアブラシ



スキンブースターショット セラム付き

本体のスイッチ部分、アダプターのフィルムも付いたままになっています。

KE-NON ケノン 格安



ドクターエア エクサガンハイパー PINK

使用回数: 2回

Panasonic EH-SA98-P スチーマー 美顔器とローラー付き

顔・首・デコルテのみ使用しました。

Panasonic EH-CSA99-P フェイスイオンスチーマー

ボディには使用していません。

FOREO LUNA 3 フォレオ センシティブスキン



新品 脱毛器 光脱毛 無痛 全身用 フラッシュ レーザー 脱毛 IPL 美肌

●セット内容

ヤーマン レイボーテ

本体、充電台座、ACアダプター

モイスティーヌ美顔器&スキンケアマスクセット

マイクロUSBコード

✴︎長期保証付✴︎ミーゼ スカルプリフト アクティブプラス MS-82G

取扱説明書(保証書付き)

YA-MAN ヤーマン レイボーテGO STA-213P 脱毛器 光美容器

マルチビューティーゲル2本

Notime SKB-2003 PINK

(うち一本は使用済みで残量8〜9割程度)

限定値下!脱毛ラボ 家庭用脱毛器 ラボ ドクターシーラボ



【新品未開封】 ES-WP98-N パナソニック 光エステ

・取扱説明書のみ、若干使用感あり

23年6月 購入 未開封 パナソニック スチーマー ナノケア EH-SA3C-N



専用ページ バイオプトロン2 スタンド付き! 可視光線 光美容エステ業務用機器

・保証書には購入日付と販売店の印もあります

♥新品♥currentbody♥Dr.Harris♥アイマスク♥シワ予防



値下げ中!ニュースキン ガルバニックボディスパ ジェル付き

専用箱に入れたのち、箱に梱包し発送させていただきます。

【新品・未開封】ULIKE 脱毛器ユーライク Air Pro IPL光美容器



デンキバリブラシ(専用ケース付)

中古品にご理解のある方、ご検討お願いいたします。

ダーマペン 出血しない すぐ使える サロンでも大人気



ヤーマン ブライトリフト HRF-40S



脱毛器 LUMIX HOME

●本体重量:約155g

myse ミーゼ スカルプリフト アクティブプラス MS-82G

●消費電力:最大約8W

美顔器 光美容器 EMS RF美顔器 美容器 LED 1台9役 温熱 冷感

●EMS出力レベル:FACE「3段階」、BODY「3段階」

⭐️新品未開封 送料無料⭐️ドクターエアー エクサガン ハイパー パールホワイト

●RF出力レベル:FACE「3段階」、BODY「3段階」

セルキュア プロ 、 セルショット

●連続使用時間:最大出力時60分/最小出力時100分

Panasonic スチーマー ナノケア 付属品全て・箱・説明書付き

●オートタイマー6分

【イナズマタツキ様専用】Hypervolt GO マッサージガン

●防水規格:IPX7

ミーゼ スカルプリフト プラス ミーゼ スカルプリフト MS-82W

●生産国:MADE IN JAPAN

フォトプラスシャイニー YA-MAN



ケノン 8.4J 2020年7月購入



☆V3アグレッシブカッサRF☆

タイプ···美顔器

ケノン 脱毛器 光 セルフ ピンク 照射 美容

部位···全身

ケノン 脱毛器ver.7.2 眉毛脱毛器付

電源方式···充電式

パーフェクトアクアリーボーテ2 ホワイト 新品未使用

防水···防水機能あり

TONISURE 美顔器韓国で人気のフェイシャルエステ

重量···~500g未満

新型Furbo ドッグカメラ AI搭載 wifi 360° 新品未使用



ReFa FINE BUBBLE PRO FIT

#リンクス

ケノン 脱毛器 Ke-non Ver7.2シャンパンゴールド

#リンクスPYRKNIGHT家庭用美容痩身機KY_PK_BR01

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

購入時期2022.12正規取扱店(ホットヨガlava)にて購入。定価:74800円最近別の美容機器を購入し使用しなくなった為、保証期間内にお譲りしたく出品しました⭐︎目立った傷や汚れなどは見当たらなく購入時の付属品もすべて付いております。本体の動作確認と、除菌消毒済みです。本体のスイッチ部分、アダプターのフィルムも付いたままになっています。使用回数: 2回顔・首・デコルテのみ使用しました。ボディには使用していません。●セット内容本体、充電台座、ACアダプターマイクロUSBコード取扱説明書(保証書付き)マルチビューティーゲル2本(うち一本は使用済みで残量8〜9割程度)・取扱説明書のみ、若干使用感あり・保証書には購入日付と販売店の印もあります専用箱に入れたのち、箱に梱包し発送させていただきます。中古品にご理解のある方、ご検討お願いいたします。●本体重量:約155g●消費電力:最大約8W●EMS出力レベル:FACE「3段階」、BODY「3段階」●RF出力レベル:FACE「3段階」、BODY「3段階」●連続使用時間:最大出力時60分/最小出力時100分●オートタイマー6分●防水規格:IPX7●生産国:MADE IN JAPANタイプ···美顔器部位···全身電源方式···充電式防水···防水機能あり重量···~500g未満#リンクス#リンクスPYRKNIGHT家庭用美容痩身機KY_PK_BR01

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Panasonic ES-WP98-N GOLD パナソニック脱毛器マイン様専用Panasonic EH-SP85-K バイタリフトかっさ未使用品大阪市内即日夜間配送可セルゼロマックス CELLZEROMAX キャビテーション《新品未使用》 ケノン ver 6.2 新品 カートリッジ2つ吸い玉 カッピング⭐️新品未使用⭐️ HAKKO ミロクブラシ MIROKUBRUSH EMSリファファインバブル ピュア【お値下げしました!】水素吸入器ラブリエリュクス❤究極リラックス✨おしぼりで頭を揉むような極上の気持ちよさ♪❤ヘッドバンド