『vass ヴァーシュ』のフルブローグを出品します。

サイズは41で、実寸は約29.3×10㎝となります。

VASS(ウゴリーニラスト)のスリーピース純正シューツリーをお付けします。

当主のラズロ・ヴァーシュ氏は1946年、ハンガリー ブダペストに生まれる。

1964年より、ハンガリアン・ファッション・インスティテュートにて裁断士、縫製士、靴職人、デザイナーとしての修練を積んだのち、1970年に靴職人としての資格を取得。

手作りの紳士靴と婦人靴を専門に製作する個人の工房に入り、アシスタントチーフデザイナーならびに靴職人として働きます。

1978年、ブダペストの中心地に自身のビスポーク工房をオープン。

1988年からは20人のスタッフとともに伝統的な靴作りに専念する。国際靴職人技能コンクールで優勝経験を持つことでも知られ、そのプレタをして世界最高と謳う人も少なくありません。

極美品 3P純正シューツリー付 希少 VASS フルブローグ 41

実際、ギルドオブクラフツ主宰 山口氏はvassを世界最高峰の既成靴であると発言しています。

ラスト製作者であるロベルト・ウゴリーニ(Roberto Ugolini)氏は、イタリア・フィレンツェの靴職人。彼が作る美しくイタリアらしいビスポークは世界中を魅了し、何人もの著名な靴職人が同氏のもとで修行を積んでいます。

高い技術力をもつ工房と、イタリアのビスポークの美意識がコラボレーションして生まれたのが、こちらの一足です。

こちらは立体感のあるラストが使用され、正面から見ると甲の立ち上がりが独特です。このねじれるような甲の立ち上がりによって、美しいシルエットが生まれています。

ソールはドイツのレンデンバッハにラバーとメタル補強、インソックシートはつま先までのフルソックで高級感があります。

製法はハンドソーンウェルテッド製法でしっかりと作り込まれており、非常に満足いクオリティです。

実際手に取ると土踏まずの絞り込みが素晴らしい靴である事にも感心させられます。

他のサイトでも出品しておりますので売り切れの際はご容赦願います。

他にクロケット&ジョーンズやエドワードグリーン、ジョンロブ等も出品しておりますのでよろしければご覧下さい。

何かございましたらコメントいただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm 商品の状態 目立った傷や汚れなし

