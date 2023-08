Challenger × New Balance Numeric 440 "Gray/Black"

◆商品説明

ニューバランス ヌメリック 440

チャレンジャー 田口悟

スケートボード スケートボーディング スケシュー NB

◆サイズ

28.5

これまで培ってきた技術力を用い、動き出した本格スケートライン"NEW BALANCE NUMERIC(NB#)"より、70年代のランニングシューズにインスパイアされた"440"が登場。ナイトスケートを意識し、リフレクティブ(反射)素材を忍ばせたヒールカウンター、通気性に優れたメッシュのサイドパネル、二重補強で耐久性を高めたトゥエリア、軽量でクッション性に優れた"C-CAP"内蔵のヒールウェッジ等、各所にNBの技術が潜んでいます。

こちらは日本のファッションブランド"CHALLENGER"とのコラボレーションモデル。NBらしいグレーのスウェードとメッシュのコンビアッパーに、ヒールのレッドと、シュータンのブランドロゴがアクセントになった一足です。

新品購入後未着用(タグなし)

宜しくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

