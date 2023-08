50425-0527-m10000-1469(管理番号)

ご覧いただきまして誠にありがとうございます。

【アイテム】

ラルディーニ LARDINI

春夏用 ニットテーラードジャケット

ダブルブレスト 伸縮 ストレッチ コットン

ネイビー 紺色 ブートニエール付き

Carte d’i dentition

メンズ ビジネス

【寸法】cm

・着丈73

・肩幅 39

・身幅 46

・袖丈 63

【サイズ表記】

XXS

【カラー】

ネイビー

【素材表記】

コットン

【状態】

全体的に目立ったシミや汚れもなく、まだまだ快適にお使いいただける状態です。

各種ブランド取扱のある大手小売店にて購入いたしました。

【注意事項】

・寸法につきましては平置きでの実寸です。 若干の誤差はご了承下さい。

・状態の記載表現は当方の主観です。あくまで一度人の手にわたった中古品ですので、多少の擦れや汚れはあるものとご承知おきください。目立つダメージなどはできる限り画像に掲載させて頂きますが、個人出品のため気付かない見落としがある場合がございます。

・発送時の梱包に関しまして、規定の送料の範囲内に収まるようにコンパクトに梱包いたします。そのため、多少の折りシワ等が伴う場合がございます。予めご了承下さい。

・アイテム本体のみの出品となります。撮影用の備品(ハンガー等)は含まれておりませんのでご注意ください。

・新品同様の完璧な状態をお求めの方はご入札をご遠慮ください。画像で状態をよくご確認のうえ、ご不明な点は入札前に必ずご質問ください。

・首回りや袖口などの擦れやすい箇所の使用感は余程のレベルでない限り特別記載いたしません。中古品なので多少はあるものとご承知おきください。見落としがない限り、大きな破れがあるものは出品しておりません。ある場合には写真の掲載または説明文に記載いたします。「美品=新品」ではございません。あくまでも中古レベルでの表現です。掲載写真では判断できない等の不安な部分がございましたら、事前にご質問ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラルディーニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

