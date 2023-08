【全品送料無料】 《フィフスドーン ブースターBOX英語版》(36パック) マジック：ザ・ギャザリング

Magic: The Gathering(MTG)より、《フィフスドーン/Fifth Dawn》未開封ブースターボックス(英語版)です。

36パック入りで、100枚に1枚の割合でfoilが入っています。過去に公認ショップで購入し、暗所で保管していたものになります。Wizards社のロゴマーク入りシュリンクつきの正規品です。

素人目にはシュリンクの破れなどは認められない比較的美品な部類かとは思いますが、20年近く前の商品であり、購入当初からボックス上面の販売ディスプレイ用の切り取り線が一部外れています(取り扱いの際に上面から圧がかかることにより生じるもので、他の未開封BOXでもしばしばみられます)。

その他トラブル防止のため写真でご確認いただき、神経質な方や完美品をお求めの方はご遠慮ください。

お値下げ交渉は承ります。

絶版パックの中でも高いカードパワーを持つ、ミラディンブロックの第3エキスパンションです。有名カードとしては《仕組まれた爆薬/Engineered Explosives》、《鋼打ちの贈り物/Steelshaper's Gift》、《マイコシンスのゴーレム/Mycosynth Golem》、《世界のるつぼ/Crucible of Worlds》、《オーリオックのチャンピオン/Auriok Champion》、《運命の逆転/Reversal of Fortune》などがあります。

未開封BOX用プラスチックカバーに入れて発送させていただきます。発送は早まる可能性があります。

シリーズ...フィフス・ドーン

ボックス パック シングル...ボックス

言語...英語版

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

