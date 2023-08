ご覧頂きありがとうございます。

ラウンドハウス サロペット オーバーオール 白 古着 雰囲気 USA 希少



【商品情報】

《サイズ》

46

《カラー》

インディゴブルー

《素材》

デニム

《実寸(cm)》

着丈141

股下56

ウエスト幅55

裾幅28

ワタリ幅33

《状態》

若干の使用感ございますが破損等は無く、まだまだ使っていただけると思います。

古着にご理解のある方のご購入をお待ちしております。

以上ご検討の程、宜しくお願い致します。

No.k-83608415

商品の情報 商品のサイズ 4XL(5L)以上 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

