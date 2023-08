【メーカー包装済】 アトミックハート ミスチル最強セット 初回盤 Mr.Children 未開封 邦楽

Mr.ChildrenのCDセットでございます。

アトミックハート(初回盤、サンプル)

わわ様専用 キミと歩んだ坂道 あほの坂田 memory log 二枚セット

※未開封

アトミックハート(通常盤)

※未開封

シングルは全て未開封

その他のCDは開封済みの中古になります。

ヴァーサス(初回盤)

※帯の点線部分が全面的に切れてしまったのでセロハンテープで補修しております。

その他の開封済みのCDに関しては、全体的に状態は良いと思われますが、経年劣化、スレや傷などはあります。音飛びなどある可能性もございます。

未開封のCDに関してもパッケージに経年劣化、スレや傷などあります。中身はどうなっているのか分かりますね。

禁煙者、ペットも飼っておりません。

暗所で保管しております。

少しでも不安がある方、神経質な方は、購入を控えて頂きますようお願いします。

いままで何枚も購入し、時間もお金も費やしてまいりましたので、高めの値段に設定しております。

何か気になることがございましたら、必ず購入前に質問して頂きますようお願いします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

Mr.ChildrenのCDセットでございます。アトミックハート(初回盤、サンプル)※未開封アトミックハート(通常盤)※未開封シングルは全て未開封その他のCDは開封済みの中古になります。ヴァーサス(初回盤)※帯の点線部分が全面的に切れてしまったのでセロハンテープで補修しております。その他の開封済みのCDに関しては、全体的に状態は良いと思われますが、経年劣化、スレや傷などはあります。音飛びなどある可能性もございます。未開封のCDに関してもパッケージに経年劣化、スレや傷などあります。中身はどうなっているのか分かりますね。禁煙者、ペットも飼っておりません。暗所で保管しております。少しでも不安がある方、神経質な方は、購入を控えて頂きますようお願いします。いままで何枚も購入し、時間もお金も費やしてまいりましたので、高めの値段に設定しております。何か気になることがございましたら、必ず購入前に質問して頂きますようお願いします。

