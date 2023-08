ご覧いただきありがとうございます。

SIM ドライバー ヘッド単品 9度



【アイテム】

メーカー: テーラーメイド r5 XL PLUS

【ユーティリティ】

【アイアン】

【パター】

【状態】

・クラブは若干の使用感やキズや汚れもございますが、プレーに影響する致命的なダメージは無く、概ね良好なコンディションです。

・キャディバッグは概ね良好なコンディションです。写真9.10枚目をご確認の上ご検討ください。

・ファスナーなどは動作良好です。

※ あくまでも中古品ですので、神経質な方や細かい事を気にされる方のご購入または購入後のご質問はご遠慮願います。

〜商品情報〜

女性用クラブ豪華セットです。

統一ブランドからなるゴルフクラブセットです。

パター以外は統一ブランドになりますので、扱いやすく全ての番手でストレス無くコースを回れるセットになっております。

初心者から上級者までどなた様でも満足できると思います。

上達しても買い換える事なく、末長くお使い頂けるかと思います。

★アルコール除菌を含む簡易清掃済みです。

★ヘッドカバーのない番手はプチプチをして梱包致します。

★ヤマト運輸のゴルフ便を使用して発送致します。

★トラブル防止の為、専用・お取置きはご遠慮下さい。

ご質問等ございましたらお気軽にコメント頂けると嬉しいです。

商品の情報 ブランド テーラーメイド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。★即購入OK!★早い者勝ち!★除菌クリーニング済み!#カピリナショップのゴルフ【アイテム】taylormade テーラーメイド r5 XL PLUSレディース ゴルフクラブ 9本セットコースデビューに最適な豪華セット!初心者 やさしい 簡単 【ドライバー】メーカー: テーラーメイド r5 XL PLUSシャフト: オリジナルカーボン硬さ:フレックスL【フェアウェイウッド】メーカー: テーラーメイド r5 XL PLUS番手:3wシャフト: オリジナル カーボン硬さ:フレックスL【ユーティリティ】メーカー: テーラーメイド r5 XL PLUS番手: U4シャフト: オリジナルカーボン硬さ:フレックスL【アイアン】メーカー: テーラーメイド r5 XL PLUS番手:7.8.9.P.Sシャフト: オリジナル カーボン硬さ:フレックスL【パター】メーカー: マルマン【キャディバッグ】メーカー: PUMA プーマ【状態】・クラブは若干の使用感やキズや汚れもございますが、プレーに影響する致命的なダメージは無く、概ね良好なコンディションです。・キャディバッグは概ね良好なコンディションです。写真9.10枚目をご確認の上ご検討ください。・ファスナーなどは動作良好です。※ あくまでも中古品ですので、神経質な方や細かい事を気にされる方のご購入または購入後のご質問はご遠慮願います。〜商品情報〜女性用クラブ豪華セットです。統一ブランドからなるゴルフクラブセットです。パター以外は統一ブランドになりますので、扱いやすく全ての番手でストレス無くコースを回れるセットになっております。初心者から上級者までどなた様でも満足できると思います。上達しても買い換える事なく、末長くお使い頂けるかと思います。★アルコール除菌を含む簡易清掃済みです。★ヘッドカバーのない番手はプチプチをして梱包致します。★ヤマト運輸のゴルフ便を使用して発送致します。★トラブル防止の為、専用・お取置きはご遠慮下さい。ご質問等ございましたらお気軽にコメント頂けると嬉しいです。

