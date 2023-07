Clarks wallabee see see コラボ

クラークス ワラビー シーシー

【WHITE NAVY COLLECTION by SEE SEE】

URBSブランドディレクター村手がSEE SEEディレクターの湯本さんと打合せをする中で「今までのトラッド感では無い新しいトラッドスタイルをSEE SEEと提案したい」という言葉からスタートしたコレクション。 ベーシックで合わせやすい様に、踵にSEE SEEロゴを刻印しブランドのアイコンでもあるオレンジのレザーにゴールドプリントしたタグを付属で付けています。 シンプルでありながらもスペシャルなカスタムモデルとなっております。

●カラー

ブラック

●サイズ

27.5cm

US9.5

UK8.5

●状態

新品未使用

箱あり

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド シーシー 商品の状態 新品、未使用

