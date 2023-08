Tek Division|Proxima SBS Mod / Nucleo Nano 60W - Black [Authentic]「中古・極美品」

スロバキアの名門 Tek Division より、国内外で入手困難の大人気デバイス Proxima / Nucleo Nano 60W - Black です。特筆すべきは Mod 上部をアトマイザーの高さに併せ、42mm〜57mm の間で自由に調節する事が出来、タンクは 25mm まで好みの SET-UP が可能となります。コンデションは極微細な使用感程度の非常に良好な状態ですので、ご興味ございましたら是非この機会をお見逃し無く!付属品は画像にある物が全てとなります。丁寧に洗浄(メンテナンス)済みですが微かな残り香等はご容赦ください。

・18650 battery operate technical stealth mod

・Omega Vaper Nucleo Nano 60W board

・Materials: Aluminum and SS

・Height: 79mm

・Width: 48mm

・Depth: 24mm

・Weight: 200g

・Fits up to 25mm diameter atomizer

・Adjusted in height by min 42mm or max 57mm

* Made in Italy(Slovakia)

※ご面倒とは存じますが、一度プロフィールをよくお読みになってご購入ください。

#TekDivision #Proxima #SBS #OmegaVaper #NucleoNano #60W #Technical #Stealth #Mod #HighEnd #Vape

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

