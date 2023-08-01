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Nike Air Jordan 1 Retro Low OG "Black Cement"
エアジョーダン1 Retro High OG Black and Green
ナイキ エアジョーダン1 レトロ ロー OG "ブラックセメント"
Drake NOCTA × NIKE エアフォース1 ノクタ
28.5cm
new balance × stray rats 991
29cm TRAVIS SCOTT × NIKE ナイキ AIR MAX 270
新品未使用タグ付き
トラヴィススコットエアフォース1 中古美品
CONVERSE コンバース ベルクロ 26cm ONE STAR 美品
NIKEから届いたダンボールで発送
Maison MargielaxReebok 足袋ハイスニーカー
【抽選当選】ナイキ エアジョーダン1 レトロ ロー OG "ブラックセメント"
SNKRSから送られてきた状態で発送させていただきますが、商品確認の為
【希少】adidas handball spezial 27.5 スペツィアル
MONCLERメンズスニーカー
一度開封し現物写真を撮らせて頂きました。
AIR MAX 97 OG "SILVER BULLET"27cm
エアジョーダン11ロー スニーカー
すり替え防止のため、いかなる場合も返品は不可とさせていただきます。
1回のみ使用⭐︎ノースフェイスultra forward
adidas TOBACCO GRUEN (29cm)
(NIKE製造時の商品の傷や汚れ、包装紙の破れ、箱の変形や損傷等も同様です)
NIKE AIRMAX1 OG ANNIVERSARY OBSIDIAN 27
商品の情報
商品のサイズ
28.5cm
ブランド
ナイキ
商品の状態
新品、未使用
☆新品未使用☆国内未発売New Balance/ M920BKO /25.5cm
アディダス adidas イージーブースト 350 V2 YECHEIL
NIKEエアジョーダン1 KO
Concepts Nike SB Dunk High Duck Mallard
COMMON PROJECTS / Achilles レザースニーカー
Nike Air Jordan 1 Retro Low OG "Black Cement"ナイキ エアジョーダン1 レトロ ロー OG "ブラックセメント"28.5cm新品未使用タグ付きNIKEから届いたダンボールで発送SNKRSから送られてきた状態で発送させていただきますが、商品確認の為一度開封し現物写真を撮らせて頂きました。すり替え防止のため、いかなる場合も返品は不可とさせていただきます。(NIKE製造時の商品の傷や汚れ、包装紙の破れ、箱の変形や損傷等も同様です)
商品の情報
商品のサイズ
28.5cm
ブランド
ナイキ
商品の状態
新品、未使用
逆輸入 NIKE エアジョーダン1 レトロ ロー OG "ブラックセメント" 28.5 スニーカー
375
47分钟前
逆輸入 NIKE エアジョーダン1 レトロ ロー OG "ブラックセメント" 28.5 スニーカー
¥
21,999
¥
12,319
(税込) 送料込み
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靴
スニーカー
NIKE エアジョーダン1 レトロ ロー OG "ブラックセメント" 28.5
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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東京都
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1~3日で発送
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出品者
bee1f457eca5
120
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コメント (5)
逆輸入 NIKE エアジョーダン1 レトロ ロー OG "ブラックセメント" 28.5 スニーカー
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