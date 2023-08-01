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逆輸入 NIKE エアジョーダン1 レトロ ロー OG "ブラックセメント" 28.5 スニーカー

商品の説明

Nike Air Jordan 1 Retro Low OG "Black Cement"
エアジョーダン1 Retro High OG Black and Green
ナイキ エアジョーダン1 レトロ ロー OG "ブラックセメント"
Drake NOCTA × NIKE エアフォース1 ノクタ
28.5cm
new balance × stray rats 991

29cm TRAVIS SCOTT × NIKE ナイキ AIR MAX 270
新品未使用タグ付き
トラヴィススコットエアフォース1 中古美品

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【抽選当選】ナイキ エアジョーダン1 レトロ ロー OG "ブラックセメント"
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一度開封し現物写真を撮らせて頂きました。
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すり替え防止のため、いかなる場合も返品は不可とさせていただきます。
1回のみ使用⭐︎ノースフェイスultra forward

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(NIKE製造時の商品の傷や汚れ、包装紙の破れ、箱の変形や損傷等も同様です)

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商品のサイズ28.5cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

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Nike Air Jordan 1 Retro Low OG "Black Cement"ナイキ エアジョーダン1 レトロ ロー OG "ブラックセメント"28.5cm新品未使用タグ付きNIKEから届いたダンボールで発送SNKRSから送られてきた状態で発送させていただきますが、商品確認の為一度開封し現物写真を撮らせて頂きました。すり替え防止のため、いかなる場合も返品は不可とさせていただきます。(NIKE製造時の商品の傷や汚れ、包装紙の破れ、箱の変形や損傷等も同様です)

商品の情報

商品のサイズ28.5cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

逆輸入 NIKE エアジョーダン1 レトロ ロー OG "ブラックセメント" 28.5 スニーカー

47分钟前

逆輸入 NIKE エアジョーダン1 レトロ ロー OG "ブラックセメント" 28.5 スニーカー

¥21,999 ¥12,319

(税込) 送料込み
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bee1f457eca5

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